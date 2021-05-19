19 фото, за каждым из которых скрывается достойная фильма история

У каждого из нас в жизни были ситуации, описание которых хотелось бы отправить Спилбергу или Бессону, ведь эти удивительные или милые сюжеты точно пришлись бы по вкусу и режиссеру, и зрителям. А если такие истории рассказывает фотография, становится еще интереснее, ведь в одном кадре умещается столько эмоций, что нужно минимум слов, чтобы описать происходящее.

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«Вот что произошло после того, как она ответила мне „да“»

«Сегодня папа за главного, а у мамы выходной без детей! Младший спит, старшие заняты делом, мясо готово к запеканию»

«Мы взяли собаку с улицы, у нее никогда раньше не было дома. Это ее первый сон на кровати в своем доме»

«На это ушло много времени, но я наконец могу сказать, что люблю свое тело. Я победила анорексию и счастлива!»

«Компьютерный стол моего покойного отца, который ему было жалко выбрасывать, переделали в умывальник»

«Я работаю водителем курьерской машины, и сегодня меня поприветствовали вот так»

«Я встретила своего будущего мужа в детском садике в 1996 году!»

«Я работаю в детской больнице, и нам подарили эту игровую приставку. Это однозначно скрасит пациентам пребывание в клинике»

«Моя бабушка рисовала удивительные реалистичные картины до сердечного приступа. Это ее единственное творение после инсульта, которое, как она думала, никто не оценит. Я сказал ей, что покажу его в сети»

«Я росла с домашними животными, а мой парень — нет. Я хотела котенка, а он — нет. Мы все-таки завели кота, и что вы думаете? Вот их первая ночь дома»

«Маме 92 года. Все, что она попросила на свой день рождения, — это жареные хот-доги у озера и мы»

«Когда мне было 9 лет, мы с семьей пошли в собачье кафе. Одна хаски уснула у меня на коленях, и я решила, что это величайший день в моей жизни. И так же я думаю и до сих пор»

«Мой 15-летний сын сделал мне подарок ко Дню матери. Он просил деньги на карманные расходы, потому что решил, что я буду круто выглядеть в Nike Air Force 1»

Где еще можно увидеть такую картину, как не в ветеринарной клинике?

«Я никогда не знал, насколько мне нужна дочь, пока она не родилась. Вчера она нарисовала это на доске, когда приходила ко мне в офис»

«Я люблю тебя, папа».

«Моя мама посадила собаку на комод, когда мыла пол, и забыла об этом. Когда через 3 часа я приехал, собака все еще сидела вот так»

«Мой брат сделал предложение своей девушке, с которой встречался 6 лет. Нас в семье 6 братьев, и до сих пор у нас не было сестры»

«Недавно я завел щенка (он справа). А сегодня перед дверью появилась новая собака, которая выглядит так, будто это мой щенок из будущего и он пытается о чем-то себя предупредить»

Когда отправляешь кота в гости, а тебе присылают это мирное фото на совсем не мирном фоне