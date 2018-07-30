19 фото, взглянув на которые невольно думаешь: «Как же скучно я живу»

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Скука может толкнуть людей на удивительные поступки. Одни начинают творить, другие играют, а третьи и вовсе придумывают что-то особенное. Ведь заполнить таблицу в Excel вручную, построить иглу на заднем дворе или устроить забег тираннозавров — точно не рядовое хобби.

AdMe.ru собрал для вас фотографии, которые доказывают, что некоторые люди не умеют сидеть без дела.

1. «Потратил 2 года, но заполнил все 17 миллиардов клеток Excel вручную»

2. «Решил питаться осознанно и есть не больше одной сладости в день»

3. «Переделал настольный футбол, вдохновившись выступлением Неймара на чемпионате мира»

4. Этот пожилой мужчина распечатал мемы для своих друзей

5. Забег тираннозавров

6. Мой вариант иглу

7. «Превратила котят в мини-боссов»

8. Самонадеянно поспорили с дядей, что выиграют у него в прятки. Ищут уже долго

9. «Потратил 15 часов, чтобы сложить оригами-монстра из листа бумаги площадью 1,4 кв. м»

10. «Когда на работе становится скучно, складываю из бумаги миниатюрных журавликов. Этот пока что самый маленький»

11. «Сделал ловца снов из канцелярских принадлежностей»

12. «Сегодня узнал, что хлеб может производить электричество»

13. «Мое новое хобби — рисовать ручки по всему офису, чтобы разыграть коллегу, которая не надевает свои очки»

14. «С помощью папье-маше превратила старый велосипедный шлем в шляпу Луны Лавгуд»

15. «Собрала из Lego химеру размером с настоящего льва. Более 100 часов ушло только на продумывание дизайна»

16. «Приклеил глаза динозаврам на своих футболке и кепке»

17. «Мой отец — юрист, и он берет с собой на работу Фрэнни, которую научил относить документы другим юристам»

18. «Соседи завели „собаку“»

19. «Уснул на каких-то полчаса, и девушка сделала с моим лицом это. Когда проснулся, был зол как 57 черных женщин»

А как прогоняете скуку вы?