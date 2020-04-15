19 фото, в которых скрыто больше, чем кажется на первый взгляд

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Порой одна фотография может сказать нам больше, чем тысячи слов. Но часто бывает и наоборот: кадр кажется совершенно обычным и ничем не примечательным, пока вы не узнаете историю, которая за ним стоит.

Мы в AdMe.ru любим снимки, которые таят в себе чуть больше, чем кажется при первом просмотре.

1. «Случайно засунул чашку в микроволновку, которую нельзя нагревать. Как эта кружка была моей любимой, так она ею и осталась»

2. «Просыпал тонер на ботинки. Похоже на фейерверк»

3. «На фото ниже — та самая страничка, на которой Джон Толкин отказался от названия „Волшебное кольцо“ и изменил его на „Властелин колец“»

4. «Сделал это фото незадолго до начала охотничьего сезона. Никогда в жизни не встречал трехрогого оленя»

5. «Мой ребенок (3,5 года) прибежал со двора и пошел в ванну. Видимо, шел он обходным путем через кухню. В тортике остался отпечаток его руки»

6. «Это фотография редкого явления — зеленого луча, который появляется в момент, когда солнце исчезает за горизонтом или же поднимается над ним. Я надеялся запечатлеть его всю свою жизнь»

7. Похоже на обычную речную гальку. На самом деле эта фотография сделана не на нашей планете, а галька тут — марсианская

8. Это не просто большое дерево — это самый большой и тяжелый организм на Земле. У секвойи есть даже собственное имя — Генерал Шерман. Впечатляет и ее возраст: от 2 300 до 2 700 лет, по разным оценкам

9. «Оставила очки на подоконнике на несколько часов. Жалюзи были закрыты»

10. «Весной каждым солнечным днем на ступеньку моей лестницы проецируется номер моего дома, который вытравлен на стеклянном окошке в двери»

11. «Вот такого размера град идет у нас прямо сейчас. На дворе весна»

12. «Мой брат нашел лепесток тюльпана, который сросся с листком»

13. «У меня разные большие пальцы — по одному от папы и мамы. Это произошло из-за генетической мутации по папиной линии»

14. «Посмотрите, как расположены капли на листах моего ежевичного куста»

Этот процесс называется гуттация, а в народе — плач растений.

15. «Забыла про эту луковицу ровно на 2 месяца. Причем лежала она в закрытом пластиковом контейнере, так что я очень удивилась, что лук не сгнил»

16. «Это Рокси. Мы никогда не спускали ее с поводка на улице, потому что это опасно. На фото запечатлен тот самый момент, когда мы позволили собаке погулять. Она гоняла по холмам как сумасшедшая»

17. «Принесли со словами: „Потрескалась кожа. Причем везде“. Самое интересное, что это трещины не на коже, а на креме за много лет»

18. Это не яйца ксеноморфов, а просто грядка с китайской капустой