19 фото с нестандартным ракурсом, ради которых все звезды на небе сошлись

В 2017 году в мире было сделано около 1,2 трлн фотографий, то есть по 160 снимков на каждого жителя Земли. Спустя 3 года эта цифра, разумеется, выросла еще больше. Ведь в наше время люди стремятся запечатлеть не только памятные моменты, но и каждодневные, казалось бы, ничем не примечательные события. Но порой именно такие фото оказываются самыми любопытными.

Мы в AdMe.ru разглядывали каждый из этих снимков секунд по 10, прежде чем смогли разобраться, в чем здесь подвох.

Сколько авокадо вы видите?

«Моя рубашка идеально сливается с этими цветами»

Я сначала подумал, что это плохой фотошоп. © Jeffersonsteinway / Reddit

«Кажется, мою собаку неправильно собрали»

Камень похож на голову

Квест: найдите в комнате кресло

«Мои собаки спят на одеялах, которые сочетаются с их окрасами»

«Ризотто с грибами выглядит так же, как моя столешница»

Это кошка, утка или лебедь?

«Я почти не вижу его ноги!»

Лапа этого муравьеда похожа на панду

«Мне показалось, что у моей кружки с кофе нет куска»

«Я не сразу понял, что он держит два мяча, а не один»

«Мой кот идеально подходит к джемперу»

«23 минуты. Столько времени мне понадобилось, чтобы найти свои очки»

Кот, который замаскировался под птицу

«Если перевернуть лицо моего друга, оно все равно будет похоже на другое лицо»

Этот орел точно не пропускал ни одного приема пищи

Сначала вы видите бегущего по снегу человека. А потом...

«Я взял этого малыша, и он решил лечь именно здесь. Это детеныш крысы, мы прозвали его Мизинцем»