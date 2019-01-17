18 фото про одиночество, героев которых хочется срочно обнять (И весь мир заодно)

22

18

19.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Одиночество бывает разным: когда не с кем пойти на вечеринку, не на кого положить голову в метро или когда ты поехал в отпуск с друзьями, которые встречаются друг с другом. Ежедневно тысячи комичных, а иногда и немного грустных историй происходят по всему миру, но немногие рассказывают о них в сети.

Нам в AdMe.ru захотелось отсыпать минимум по килограмму печенек героям этой статьи.

Когда ты работаешь, где-то скучает один котик (твой котик)

А иногда твой питомец — единственный, о ком скучаешь ты

«Скучаю по собаке Я скучаю по своей собаке.

Она не потерялась, она просто дома.

А я здесь, в школе.

Наслаждайтесь ее фотографией».

«Мой брат сказал, что летит с друзьями в Испанию, а на следующий день прислал это»

Это уже стало предновогодней традицией

А так хотелось сходить на матч всей семьей...

Этот парень увидел красивую девушку и привязал к ней шарик, чтобы найти ее, когда он осмелится познакомиться

Кажется, ей пора менять комнату

«Не знаю, осознает ли это наша собака, но это растопило мое сердце»

Когда даешь всем дельные советы по поводу отношений, а сам последние 5 лет даже не держал девушку за руку

Третий лишний

Когда не хватает поддержки

«Он уже не с нами, но ему по-прежнему оставляют немного места»

У них никогда не будет друзей-иностранцев?

Двойную порцию обнимашек тигру!

Не хочется его расстраивать, но...

Одиночество умеет творить чудеса!

«Он решил, что таким способом заставит меня ответить»

Хочется сорваться и поехать ее поздравлять

А как вы боретесь с чувством одиночества, если оно внезапно появляется?