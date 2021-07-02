19 фото, при взгляде на которые холодок пробежит по коже

Иногда для получения острых ощущений не нужно смотреть фильмы ужасов или искать сериалы, которые вызывают трепет в груди. Ведь даже повседневная действительность таит немало сюрпризов, от которых можно и дар речи потерять: след от удара молнии, линяющая лягушка и даже пролетевший перед камерой комар могут стать причиной эффектного, но жутковатого фото.

Мы в AdMe.ru считаем, что и такими снимками стоит делиться, ведь они так щекочут нервы, что мимо них невозможно пройти. А в конце вас ждет видеодоказательство того, что не только фото могут быть жутковатыми.

Комар превратил это фото в кадр из фильма ужасов

«Вот что появилось на ковре в отеле, где я остановился»

Мост в никуда

Отражение рекламного щита сделало фото довольно жутким

Торнадо-лапша в Канаде

«Первое, что я вижу, когда выхожу из дома»

«Коридор к кабинету моего стоматолога выглядит как декорация для фильма Стэнли Кубрика»

Оказывается, змеи могут ползать по деревьям

Гусеницы захватили растения, и это выглядит устрашающе

Мышь выела леденец и оставила обертку

Богомол ловит цикаду: композиция из бамбука

Дерево с устрашающими колючками, растущее в лесах Юго-Восточной Азии

Эта картофелина напоминает своей формой сердце

Не очень хотелось бы увидеть такое ночью

Волна из облаков перед бурей

«Моя коллекция рыбьих черепов»

«Я просто сфотографировал собаку, когда та зевала»

Всего лишь отражение в утюге

Носок порвался в самом интересном месте

Бонус: «Так линяет моя лягушка»