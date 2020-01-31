19 человек и животных, чья философия — не утруждать себя по пустякам

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Несмотря на то что лень науськивает многих людей работать по принципу «и так сойдет», иногда это качество бывает полезно. Например, некоторые ленивые люди делают все быстро и хорошо, чтобы потом не переделывать, ведь им лень. А еще они зачастую находят гениальные решения повседневных вопросов — и все ради того, чтобы больше не утруждать себя этой ерундой. Да и в целом умение не париться по пустякам и иногда давать себе возможность полениться бесценно. Только важно не переборщить, как некоторые герои этой подборки.

AdMe.ru приводит примеры нестандартного мышления от тех, кто старается не заморачиваться.

1. Мария — настолько распространенное имя в Бразилии, что в поликлинике просто сделали отдельный ящик для карточек всех дам, которых так зовут

2. Уже поставил чайник

3. Идея для стартапа

4. «Да мне и так удобно»

5. «Моя бритва сломалась 5 дней назад, а я до сих пор ленюсь идти покупать новую»

6. Переделывать уже было недосуг

7. «Она слишком ленивая, чтобы просто поднять свою игрушку»

8. «Мой пес восхитительно ленив»

9. Стиль лофт

10. «Подписывайтесь на меня, чтобы узнать больше моих рецептов»

11. Технически они установили 2 туалета

12. «Мой кот вот настолько ленив»

13. Лайфхак

14. Когда попросили поставить новую бутылку на кулер

15. Сейчас можно и отдохнуть

16. Когда сон застал врасплох

17. Самое главное, ведь новый рулон повешен

18. Усталость накрыла

19. Ремонт дороги

Как вы относитесь к людям, которые не прочь позволить себе полениться и не заморачиваются по мелочам?