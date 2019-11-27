19 фото от людей, которые попали в крайне затруднительную ситуацию там, где этого не ждали
Кто-то не любит понедельники, кто-то боится пятницы 13-го, но есть люди, которые на собственном печальном опыте убедились: любая секунда может привести к провалу. Им хочется только посочувствовать и надеяться, что у них найдутся силы на успешное решение проблем.
AdMe.ru желает читателям удачи, чтобы никогда не стать героем похожей статьи.
1. «Сестра попросила мастера сделать ей простой свадебный маникюр, но что-то пошло не так»
2. «Все еще не понимаю, как так вышло, но умудрился вывихнуть челюсть, когда просто ел хлопья»
3. Прямо сейчас в Венеции
4. На что только не пойдешь ради кота
5. «Мой самолет из Нэшвилла только взлетел, и какой-то монстр разулся и положил свои вонючие ноги прямо на мой подлокотник»
6. «Мой друг умудрился забросить ключи на потолок»
7. Хозяин собаки перепутал шампунь с оттеночным тоником
8. Зато не скользко
9. Кажется, покраска нашей многоэтажки откладывается
10. Так вот зачем пассажирам выдают беруши
11. «Сама придумала и построила из Lego модель „Титаника“. Потратила месяц. Она только что выскользнула у меня из рук»
12. Кому-то не повезло потерять зубные протезы в таком месте
13. «Сегодня в мой 55-дюймовый телевизор с плоским экраном залез паук и умер»
14. Дружеское напоминание: закрепляйте грузы
15. «Наслаждалась купанием, когда дверца душевой кабины вдруг выпала наружу. Теперь даже не могу выйти, потому что некуда поставить босую ногу»
16. «Купил „пару“ разных туфель и проходил в них целый месяц»
17. Это должна была быть одна-единственная линия
18. «Моя собака погрызла $ 100, которыми я собирался оплатить счета. Сомневаюсь, что банк примет деньги в таком виде»
19. «Это автомобильная краска на лице моего друга. Но как сантехник могу сказать, что со мной случались вещи и похуже»
Как проходит ваша неделя? Лучше, чем у героев этой статьи?
Фото на превью escargoxpress / Reddit