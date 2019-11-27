19 фото от людей, которые попали в крайне затруднительную ситуацию там, где этого не ждали

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Кто-то не любит понедельники, кто-то боится пятницы 13-го, но есть люди, которые на собственном печальном опыте убедились: любая секунда может привести к провалу. Им хочется только посочувствовать и надеяться, что у них найдутся силы на успешное решение проблем.

AdMe.ru желает читателям удачи, чтобы никогда не стать героем похожей статьи.

1. «Сестра попросила мастера сделать ей простой свадебный маникюр, но что-то пошло не так»

2. «Все еще не понимаю, как так вышло, но умудрился вывихнуть челюсть, когда просто ел хлопья»

3. Прямо сейчас в Венеции

4. На что только не пойдешь ради кота

5. «Мой самолет из Нэшвилла только взлетел, и какой-то монстр разулся и положил свои вонючие ноги прямо на мой подлокотник»

6. «Мой друг умудрился забросить ключи на потолок»

7. Хозяин собаки перепутал шампунь с оттеночным тоником

8. Зато не скользко

9. Кажется, покраска нашей многоэтажки откладывается

10. Так вот зачем пассажирам выдают беруши

11. «Сама придумала и построила из Lego модель „Титаника“. Потратила месяц. Она только что выскользнула у меня из рук»

12. Кому-то не повезло потерять зубные протезы в таком месте

13. «Сегодня в мой 55-дюймовый телевизор с плоским экраном залез паук и умер»

14. Дружеское напоминание: закрепляйте грузы

15. «Наслаждалась купанием, когда дверца душевой кабины вдруг выпала наружу. Теперь даже не могу выйти, потому что некуда поставить босую ногу»

16. «Купил „пару“ разных туфель и проходил в них целый месяц»

17. Это должна была быть одна-единственная линия

18. «Моя собака погрызла $ 100, которыми я собирался оплатить счета. Сомневаюсь, что банк примет деньги в таком виде»

19. «Это автомобильная краска на лице моего друга. Но как сантехник могу сказать, что со мной случались вещи и похуже»

Как проходит ваша неделя? Лучше, чем у героев этой статьи?