19 фото, при взгляде на которые глаз начинает нервно подергиваться
Без мелких бытовых неурядиц не обходится практически ни один день. От ситуаций, когда что-то перепуталось, разбилось или порвалось, не застрахован никто. Но не стоит слишком уж переживать по этому поводу. Потерянные нервные клетки можно легко восполнить, просто выложив фотку в интернет и получив вагон поддержки и щепотку юмора в придачу.
Мы в AdMe.ru уже сумели унять нервную дрожь, которая пробрала нас при первом просмотре фотографий из нашей подборки. Надеемся, они не заденут за живое и вас.
«Порвал шорты, когда ехал на работу на велосипеде. Я живу на расстоянии 15 км»
«9-летняя сестра просто уничтожила нашу микроволновку, пытаясь повторить лайфхак из TikTok. Она решила расплавить конфетки Starburst»
«Потратил € 6, пытаясь достать эти штуки. В итоге получил только фотографию постмодернистской скульптуры»
«Жена бросила белье в сушилку вместе с новой коробкой с 500 салфетками для сушки»
«Дно стакана отвалилось, и напиток залил меня, подушку и кашемировый плед»
«Мои свечи растаяли от жары»
«Сэндвич был завернут так же, как филе из мясного отдела. Сегодня я остался без бутерброда»
«Собака сбила лапой мой напиток, когда выходила из машины. А он даже не был открыт»
«Сидел на месте посередине и доплатил денег, чтобы переехать к окну»
Кто-то обломал стебли спаржи, чтобы не платить за ту часть, которую он не собирается использовать
«Открыл сегодня новый корпус системного блока. Он рассыпался у меня в руках»
«Купила вкусного меда на фермерском рынке. Сбила банку со стола, когда доставала что-то из сумки»
«Мой бедный градусник не может справиться с адскими температурами в Лас-Вегасе»
«Мне попалась обертка внутри рожка мороженого»
«По лобовому стеклу моей машины ползла гусеница, оставляя след в конденсате. Но потом сюда приземлилась птица и схватила ее»
«Сосед заплатил за вырубку дерева»
Нож не выдержал схватки с арбузом
Один из способов начать путешествие
«Вернулись домой из отпуска, и вот что мы обнаружили в холодильнике. Оказалось, он не работал все 10 дней»
При взгляде на какие фото вы невольно начали чуть-чуть нервничать?
Фото на превью Agent-Ace / Reddit
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