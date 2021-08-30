19 фото, при взгляде на которые глаз начинает нервно подергиваться

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Без мелких бытовых неурядиц не обходится практически ни один день. От ситуаций, когда что-то перепуталось, разбилось или порвалось, не застрахован никто. Но не стоит слишком уж переживать по этому поводу. Потерянные нервные клетки можно легко восполнить, просто выложив фотку в интернет и получив вагон поддержки и щепотку юмора в придачу.

Мы в AdMe.ru уже сумели унять нервную дрожь, которая пробрала нас при первом просмотре фотографий из нашей подборки. Надеемся, они не заденут за живое и вас.

«Порвал шорты, когда ехал на работу на велосипеде. Я живу на расстоянии 15 км»

«9-летняя сестра просто уничтожила нашу микроволновку, пытаясь повторить лайфхак из TikTok. Она решила расплавить конфетки Starburst»

«Потратил € 6, пытаясь достать эти штуки. В итоге получил только фотографию постмодернистской скульптуры»

«Жена бросила белье в сушилку вместе с новой коробкой с 500 салфетками для сушки»

«Дно стакана отвалилось, и напиток залил меня, подушку и кашемировый плед»

«Мои свечи растаяли от жары»

«Сэндвич был завернут так же, как филе из мясного отдела. Сегодня я остался без бутерброда»

«Собака сбила лапой мой напиток, когда выходила из машины. А он даже не был открыт»

«Сидел на месте посередине и доплатил денег, чтобы переехать к окну»

Кто-то обломал стебли спаржи, чтобы не платить за ту часть, которую он не собирается использовать

«Открыл сегодня новый корпус системного блока. Он рассыпался у меня в руках»

«Купила вкусного меда на фермерском рынке. Сбила банку со стола, когда доставала что-то из сумки»

«Мой бедный градусник не может справиться с адскими температурами в Лас-Вегасе»

«Мне попалась обертка внутри рожка мороженого»

«По лобовому стеклу моей машины ползла гусеница, оставляя след в конденсате. Но потом сюда приземлилась птица и схватила ее»

«Сосед заплатил за вырубку дерева»

Нож не выдержал схватки с арбузом

Один из способов начать путешествие

«Вернулись домой из отпуска, и вот что мы обнаружили в холодильнике. Оказалось, он не работал все 10 дней»