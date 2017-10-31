19 уморительных фото о том, что такое настоящая женская дружба

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Многие считают, что женская дружба — это какой-то фантом. Но на самом деле она существует, хоть и встречается реже, чем хотелось бы. AdMe.ru приводит этому неоспоримые доказательства в виде снимков, которые поймут только настоящие подруги.

1. «Мои девчонки помогли создать крутое освещение, чтобы моя фотка с пиццей выглядела эффектнее»

2. Твоя подруга пойдет на все ради твоих идеальных пляжных фоточек

3. «Позвонила на 5 минуточек»

4. Ты понимаешь, насколько вы с подругой близки, когда стоишь голой в ее ванной

5. С лучшей подругой можно носить «браслеты дружбы» и одинаковые кольца

6. Когда идете вместе на маникюр... Но по отдельности!

7. Только настоящая подруга может заметить и обезвредить волосок, который ты пропустила во время бритья

8. Или даже сама побреет тебе ноги — так надежней

9. «Подруга спряталась позади надувного лебедя, чтобы „отрегулировать“ наилучший ракурс для моей фотки»

10. Как вообще живут девушки без подруг? Кто им платья застегивает? Это же целый ритуал!

11. «Подруга закатила мне вечеринку в честь годовщины моего расставания с бывшим»

12. «Но вечеринки далеко не единственный вариант наших развлечений. Провести вечер за декорированием печенек на Хеллоуин? Легко»

13. «Что мы выкладываем в инстаграм vs. Что видят наши соседи»

14. На свадьбе лучшей подруги

15. «Я сдала на права, и подруга устроила праздник в мою честь»

16. Вы даже ставите фото друг друга на обои в телефоне, когда скучаете

17. Вы прощаете друг другу маленькие странности

18. Когда нужно проучить парня и заставить его ревновать, верная подруга спешит на помощь

19. «Подруга всю ночь собирала меня с сыном в поездку, ведь я очень устала за день. Утром я обнаружила записку со списком и фото собранных вещей»

«Тебе нужно будет самой уложить несколько бюстгальтеров. В холодильник я поставила бутылку для Джуджа на утро. Возьми ему немного снеков в дорогу. Твоя косметичка, детские салфетки и несколько подгузников у тебя в сумочке, а еще дезодорант, лосьон и 2 маски для лица. Не забудь зубную щетку! Что касается Джуджа. Его одежда на утро на комоде. Положила ему несколько пар обуви. Его полотенце на сушилке. Остаток его подгузников уже в сумке (желтой). Я уложила для него: 5 пижам (отметила розовым), 2 плавок (голубым), 2 шорт (зеленым), 7 комплектов повседневной одежды (оранжевым), 2 пары носков (черным), 10 нагрудников (белым)».