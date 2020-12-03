19 фото о студенческих буднях, после которых хочется воскликнуть: «А у нас еще смешнее было!»
Одни из нас с теплотой говорят о периоде своего обучения в вузе или колледже: тут и новые друзья, и крутые преподаватели, и увлекательные лекции, и вечеринки до утра, и головокружительные романы, каждый из которых «на всю жизнь»... А другие вспоминают это время как страшный сон и радуются, что сейчас им не надо дрожать перед очередной сессией и делить комнату с парой-тройкой надоедливых соседей.
Мы в AdMe.ru тоже немного погрустили о своих студенческих годах. Присоединяйтесь! Минутка ностальгии обеспечена.
«В моей телефонной книге много одинаковых имен. Я пытался связаться с одногруппником, но в итоге написал другому человеку»
9 дней кормили тараканов чипсами, чтобы узнать, за сколько они смогут уничтожить угощение. На фото — начало и конец эксперимента
«Готовимся к онлайн-экзаменам»
«Что делает студент, который забывает что-то взять с собой? Просит соседа скинуть это в окно. И вот где застряла моя зачетка»
Скромный студенческий ужин
Студенты-физики используют для решения задачек подручные предметы
Или кто-то эвакуировался, или же, наоборот, забегал на чай
Вместе боремся с органической химией
«Мое первое занятие в аспирантуре. Профессор показал, как выстроить график в виде динозавра»
«А у нас в общаге из половой тряпки пробился росток помидора»
«Профессор в моем университете пишет пьесы и собирает коллекцию писем с отказами в их постановке»
Когда вашему соседу по комнате нужно немного мотивации, чтобы вынести мусор
Незадолго до экзамена
Парень принес на лекцию по экологии настоящую черепаху
«Кто-то решил сварить гречку, но не нашел крышку для кастрюли. Вроде с будущими инженерами живу»
«Решили делать в общаге ремонт, выгребли сохраненные пакеты из угла комнаты»
Студенты-медики легко могут сделать перевязку даже тюбику с кремом. Для тренировки, так сказать
«Вместе со мной учится моя кошка»
Приключения студента Пети
Интересно, а какие истории происходили с вами в студенческие годы?
Фото на превью cornerstone / pikabu