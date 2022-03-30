19 фото о семейной жизни, глядя на которые многие пары скажут: «Ха, прямо как у нас!»

Семейная жизнь, какой бы безупречной мы ни представляли ее во время конфетно-букетного периода, в реальности часто отличается от красивой картинки из романтических фильмов. Хотя не обязательно в худшую сторону. Конечно, повздорить порой все горазды, но в остальном партнеры просто не дают друг другу заскучать, чтобы отношения не превратились в день сурка.

Мы в AdMe.ru убедились в том, что в каждой семье царит неповторимая атмосфера, однако при этом в некоторых выходках и привычках других людей легко узнать и своих вторых половинок.

1. «Жена попросила тормознуть возле магазина садовых растений „просто посмотреть“»

2. «И она еще ругает меня за то, что я не опускаю сиденье унитаза»

3. «Так мой муж ест тонко нарезанную изысканную колбасу»

4. «Иногда я ну совсем не понимаю ход мыслей моей жены»

5. «Получила сообщение от мужа, когда доедала последний нектарин. К слову, он терпеть не может помидоры»

6. «Моя жена любит ставить корм для собак рядом с кофейными зернами. Угадайте, что я засыпал в кофеварку сегодня в 5:30 утра?»

7. «Мужу захотелось чего-нибудь сладенького. Я испекла апельсиновые булочки. Но чтобы добавить немного интриги, одну из них сделала с сыром начо»

8. «Когда муж спросил „Где фломастеры?“, мне сразу стоило бы насторожиться»

9. «Прокрался за кексами, когда жена легла спать, и вот в каком виде их нашел»

10. «Попросила мужа навести порядок на кухонном столе»

11. «Сходил с женой на педикюр. Она сказала мне выбрать цвет лака. Я сказал: „Пусть это будет сюрприз“»

12. «Муж попросил разогреть ему круассан, притом чтобы он был очень хрустящим. Думаю, у меня получилось»

13. «Жена уснула во время переезда в таком виде, и я решил воссоздать „Сотворение Адама“»

14. «Сегодня мой муж узнал, что на кресле можно отклониться назад слишком сильно»

15. «Жена изо всех сил пыталась заставить мою кошку полюбить ее»

16. «Сегодня утром муж на меня разозлился и решил застелить только свою половину кровати»

17. «Кажется, моя жена слишком агрессивно моется»

18. «Повздорили вчера с мужем, а сегодня утром обнаружила нашу банку с кофе в таком виде»

19. «Моей девушке стало скучно, и она решила уложить мне волосы. На ногах»