19 фото, на которых все настолько идеально, что в их реальность верится с трудом

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Человеческому глазу приятны симметрия и ровные, аккуратные формы. Пожалуй, каждому знакомо это сладкое чувство удовлетворения, когда, например, пельмени при варке идеально выстроились по кругу. В эти моменты внутри нас будто урчит довольный котик и кажется, что на такое можно смотреть бесконечно.

Мы в AdMe.ru не можем пройти мимо кадров, на которых все сошлось наилучшим образом. Каждый раз при взгляде на них в душе ликует счастливый перфекционист.

«Мой кухонный термометр и отверстие в чайнике»

Вместимость ящика — 7 упаковок молока

Синхронное плавание пельменей

«Сегодня солнечный свет шел точно вдоль линии на тротуаре»

«Помогаю брату с переездом. Коробки идеально вошли в прицеп»

«Ох, как же классно!»

Монета в 1 фунт идеально помещается в чехле для линз

Вот так кофеварка наполнила чашку

«Сам испек этот безупречный хлеб. Горжусь результатом»

Ситечко идеально подходит к миске

«Мишки Гамми» разложены просто прекрасно

Похоже, работники этого магазина превзошли самих себя

Изумительные капли по краям листа, и это не просто роса, а гуттация, или «плач растений»

«Вот так мой пляжный зонт сочетается с цветом неба»

«Добился такого результата, когда варил спагетти»

Вот так снялась шкурка с картошки, даже не порвавшись

«Только что сделал этот тост с сыром»

«Засмотрелся, пока умывался утром»

«Кошка заснула на моей ноге, и, когда она встала, я увидела отпечаток»

Знаю людей, которые обводили такое маркером и делали тату. © Celestial_Scythe / Reddit