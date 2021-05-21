19 фото, на которых все настолько идеально, что в их реальность верится с трудом
Человеческому глазу приятны симметрия и ровные, аккуратные формы. Пожалуй, каждому знакомо это сладкое чувство удовлетворения, когда, например, пельмени при варке идеально выстроились по кругу. В эти моменты внутри нас будто урчит довольный котик и кажется, что на такое можно смотреть бесконечно.
Мы в AdMe.ru не можем пройти мимо кадров, на которых все сошлось наилучшим образом. Каждый раз при взгляде на них в душе ликует счастливый перфекционист.
«Мой кухонный термометр и отверстие в чайнике»
Вместимость ящика — 7 упаковок молока
Синхронное плавание пельменей
«Сегодня солнечный свет шел точно вдоль линии на тротуаре»
«Помогаю брату с переездом. Коробки идеально вошли в прицеп»
«Ох, как же классно!»
Монета в 1 фунт идеально помещается в чехле для линз
Вот так кофеварка наполнила чашку
«Сам испек этот безупречный хлеб. Горжусь результатом»
Ситечко идеально подходит к миске
«Мишки Гамми» разложены просто прекрасно
Похоже, работники этого магазина превзошли самих себя
Изумительные капли по краям листа, и это не просто роса, а гуттация, или «плач растений»
«Вот так мой пляжный зонт сочетается с цветом неба»
«Добился такого результата, когда варил спагетти»
Вот так снялась шкурка с картошки, даже не порвавшись
«Только что сделал этот тост с сыром»
«Засмотрелся, пока умывался утром»
«Кошка заснула на моей ноге, и, когда она встала, я увидела отпечаток»
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Знаю людей, которые обводили такое маркером и делали тату. © Celestial_Scythe / Reddit
Какие идеальные кадры вам приятнее всего рассматривать?
Фото на превью marianasilveiraml / Reddit
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