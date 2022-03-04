19 драматичных фото, которые отзовутся болью в душе каждого

В жизни каждого из нас бывают моменты, в которых столько драмы и отчаяния, что хоть поэму пиши. Писать-то никто не пишет, а вот сфотографировать решают многие. И все эмоции людей и животных на снимках можно прочувствовать даже через экран.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этих фото, от которых сжимается сердце.

«Спросил свою девушку, лепила ли она когда-нибудь снеговика. Она показала мне свое детское фото»

Эмоции, когда понял, что застрял

«Что? Почему ты до сих пор здесь? А что же тогда я выкинул утром?»

«Это я собирался сделать завтрак перед тем, как убежать на работу»

«Больше не пойду на работе в туалет»

Все мысли кота о зиме в одном фото

«Мой длинный песик вскочил на тумбочку и застрял. Да, он не может развернуться»

«Муж разбрасывает вещи по дому. Сегодня я приставила к ним карточки с буквами, так что теперь это улики»

«Принесла в ванную нижнее белье, чтобы надеть после душа, но случайно закинула в унитаз»

Инцидент с крахмалом. Не похоже, что он сожалеет о содеянном

«Оставил люк открытым во время снегопада»

«Вот что сделал мой сын»

«Попробуйте пройти километр в ботинках, которые оба левые!»

«Как вам такая бизнес-идея: упаковка для макарон, из которой они не будут разлетаться по всей кухне?»

«Мы попали под дождь, а моя собака ненавидит дожди»

У кого-то сегодня день не задался

Очень хочется узнать, что же произошло с владельцем этого пакета, застрявшего в дверях

«Жду не дождусь, когда проснется мой жених, чтобы спросить у него, что все это значит и почему на масле след от укуса»

«Моя одноклассница использовала 4 разных устройства, чтобы сдать тест, и все равно завалила его»