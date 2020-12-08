19 фото, на которых птичка вылетела в нужный момент

Eсли хотите получить удачный снимок любого объекта, который меньше автомобиля (например, человека или животного), становитесь от этого объекта на расстоянии примерно 90 см и увеличьте масштаб. Так вы сможете показать яркие детали: россыпь веснушек или красноречивый изгиб бровей. Не знаем, насколько авторы следующих снимков были знакомы с подобными лайфхаками, но то, что им удалось создать маленькие шедевры, — это факт.

AdMe.ru покопался в безграничном массиве пользовательских фото, чтобы выбрать кадры, которые не оставляют равнодушными. Приготовьтесь к 5-минутной порции хорошего настроения.

«Моя борзая дремала под одеялом, а потом решила прийти на кухню и посмотреть в окно. Великолепная зверюга вышла»

«Я сфотографировал свою жену, пьющую из кокосового ореха через соломинку. В портретном режиме это выглядело так, словно она вдыхает в кокос жизнь»

«Солнечный свет, преломившись в моем стакане, создал рисунок черепа Барта Симпсона»

«Играя камерой с широкоугольным объективом, я сделал этот снимок своей кошки»

«Я на мгновение испугался... А потом понял, что это отражение лампы на моей кухне»

«Я фотографировал моего кота, когда он чихнул. Не жалею об этом»

«В наших местах прошел торнадо, но после того как погода наладилась, мой сосед прислал мне фото своего заднего двора. Такой красотой нельзя было не поделиться»

«Я отдыхала у бассейна, а потом посмотрела вниз и вдруг увидела, что стол сделал меня соблазнительной штучкой»

«Вчера сделал этот снимок моей кошки»

«Это лучший снимок, который я когда-либо делал. Обычно ее морда совсем не годится для фотографирования»

«Похоже, что я въезжаю прямо в Windows XP»

«Сегодня мы узнали, что сестра нашего щенка тоже живет на нашей улице»

«Моя мама приехала ко мне в гости на Аляску, и мы сделали просто бомбический снимок»

«Сделал такое довольно странное фото огня прошлой ночью»

«Она прилетела к окну, а потом стала переглядываться с моей кошкой»

«Так выглядит верхняя стеклянная панель моего автомобиля Tesla, когда идет дождь»

«Этим летом совершил поездку на мотоцикле через всю страну. И вот моя любимая фотография»

«Вот такое фото моего гуся у меня получилось»

«Наконец-то получился кадр, который полностью отражает ее характер»