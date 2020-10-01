19 фото, на которых драмы больше, чем в любом выпуске «Пусть говорят»

Федеральные каналы, как никто другой, знают, что народ издревле требовал двух вещей: хлеба и зрелищ. И, вероятно, именно с этим связано то, что в прайм-тайм, какую передачу ни включи, кругом сплошное зрелище. Однако настоящие страсти кипят не только в студиях «Останкино». Часто сама жизнь подкидывает нам такие сцены, на фоне которых меркнет буквально все, что происходит на многочисленных шоу.

AdMe.ru нашел на просторах сети 19 фото, авторам которых довелось лицезреть драму сродни древнегреческой трагедии.

1. «Заказала салат за $ 12»

2. «Фото, сделанное за секунду до того, как я упал на шпагат, думая, что могу прокатиться на этом, как на роликах»

3. Картина «Отцовство»

4. «Это мой сегодняшний обед, на приготовление которого у меня ушло более получаса»

5. «Фото, на котором я получаю по лицу чьей-то кепкой на американских горках»

6. «У моей жены сломалось зарядное устройство, и его часть застряла у нее в телефоне»

7. «Я все это время, как полная тупица, покупала лавровый лист, а у моей входной двери растет лавровое дерево. Живу здесь больше года»

8. «Я мыл машину на бесконтактной мойке, когда внезапно работа остановилась. Огляделся, а там это»

9. В этом доме невозможно спокойно сходить в туалет

10. «Уронил банку с тунцом в сток раковины»

11. «Две мои курицы (всего их у меня 10) любят подкрадываться к моей собаке и клевать ее в мягкое место»

12. Кажется, это так не работает

13. «Фото моего младшего брата. Попытайтесь его здесь найти»

14. Кажется, это так не работает, часть 2-я

«Спрей для собак, защищающий от погрызов».

15. Эта фотография настолько громкая, что ее даже можно услышать

16. «Фото, сделанное в тот момент, когда моего молодого человека укусила белка»

17. И все же главную ошибку допустил учитель

18. 2020 год ударил и по «Улице Сезам»

19. Кто-нибудь понимает, что здесь происходит?