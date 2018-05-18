19 фото, на которые невозможно смотреть без специальной подготовки

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Если вам кажется, что количество вещей, к которым жизнь вас не готовила, достигло своего крайнего предела, то вы жестоко ошибаетесь. Потому что диспенсер для мыла в форме носа и бутоньерка из контрацептивов — это определенно то, с чем вам еще не доводилось встречаться. Ровно до этого момента.

AdMe.ru собрал 19 фотографий, которые вам будет не так-то просто вот так вот взять и развидеть.

1. В дождливую погоду самое оно

2. Зубодробительный коктейль

3. Дайте себе время, не торопитесь с выводами

4. Зойдберг бы оценил

5. Просто памятник игре канчо, распространенной среди японских школьников

6. Бутоньерка из контрацептивов

7. Куроврат

8. Видимо, кто-то с головой ушел в свою дипломную работу

9. Клин клином?

10. Безвыходных ситуаций не бывает, чтобы вы знали

11. Диспенсер из параллельной вселенной

12. Это ж кем надо было быть при жизни?

13. Отличное семейное фото. Малышу еще повезло, что его отец не проктолог

14. Похоже, оформитель этой витрины — не большой фанат детей

15. Когда на устранение проблемы 1 секунда и столько же пластиковых стяжек

16. Вы бы не торопились обгонять эту машину

17. Видимо, это сиденье для тех, кто какает бабочками

18. «Секунду, сейчас открою»

19. Когда твоя одержимость McDonald’s перешла границы разумного

Может ли какой-то из этих снимков потягаться с самой маразматичной вещью, с которой вы сталкивались в жизни?