19 фото, глядя на которые даже после недельной голодовки не сразу поймешь, что все это можно съесть

Бывает, что наш мозг принимает за еду совершенно несъедобные предметы, похожие на аппетитное кушанье. Особенно если мы голодны. Но случается и наоборот: по воле природы или с помощью умелых человеческих рук пища выглядит как нечто совсем иное, и нам даже в голову не придет тянуть это в рот.

Мы в AdMe.ru не с первого взгляда поняли, что на этих 19 фото изображены съедобные вещи, которыми можно отлично полакомиться.

«Готовлю печенье ко Дню всех влюбленных»

Я даже не знаю, съел бы я это или выставил в музее. © Plane-Chemical3172 / Reddit

Булка хлеба, похожая на бюстгальтер

Торт «Капля дождя»

«Работаю на пищевом производстве. Нашел эту маленькую морковку, похожую на палец»

«Мраморное печенье в подарок моим бабушке и дедушке!»

Это яйцо замерзло

«Испекла ко дню рождения подруги тортики в виде туалетной бумаги. Чтобы у каждого гостя был свой рулон»

«Кейк-попсы. Довольна своей первой попыткой»

Кусок вяленой говядины выглядит как настоящий ключ

«Горжусь своей первой розой из помадки»

Я никак не могу убедить свой мозг в том, что это не настоящий цветок! © Girl-vs-Galaxy / Reddit

Кусочки сладкой кукурузы похожи на молочные зубы

Эти конфеты кажутся керамическими фигурками

Этот бублик выглядит как попка корги

«Это лучший торт на день рождения! Спасибо моей девушке и ее родителям»

Этот сладкий картофель выглядит точь-в-точь как большой палец на руке

Каффир-лайм похож на зеленый мозг

Домашние печенья-макароны в виде толстеньких динозавров

«Моя курица снесла яйцо, которое выглядит как яйцо из киндер-сюрприза»

Я думаю, это 2 сросшихся яйца. © AJebus / Reddit

«Приготовила новое печенье»

Прекрасно! Но теперь я и правда хочу себе такое белье! © Virginia-Au-Augustus / Reddit