19 фото, которые становятся лучше с каждой секундой просмотра

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Мы живем в золотой век фотографии, ежедневно загружая около 1,8 млрд фото, однако некоторые из них все равно получаются совершенно уникальными. И какая разница, случайный ли это кадр или грамотно собранная композиция? Главное, чтобы таких фото было как можно больше!

AdMe.ru добавил в свою копилку 19 оригинальных фотографий, которые вызовут улыбку у каждого. А в конце статьи вас ждет цепляющий бонус.

1. Рыжая путаница

2. Кто еще видит тверкающего Бэтмена?

3. Ваш персональный водитель

4. Эм, а ноги-то где?

5. Бэмби, ты ли это?

6. Что вы знаете об идеальном моменте!

7. Фокус с распиливанием девушки

8. Даже мозги разболелись

9. Пушистый мастер фотобомбы

10. Неужели Оптимус Прайм?

11. А это корабль Питера Пэна?

12. «Я мечтаю о том же, приятель»

13. Всего лишь мужчина с кучерявыми волосами, собирающийся нырнуть, верно? Взгляните еще раз...

14. Отражение лампы в солнечных очках

15. Без паники, никакого пожара. Просто закат смешался с туманом

16. Кто-нибудь объяснит, что тут происходит?

17. Нет, это не замерзшее поле. Это поверхность машины морозным утром

18. Это фото выглядит как комбинация 3 разных фотографий

19. Ошибка 404 при попытке понять происходящее

Бонус: вера в свои возможности — уже половина пути

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