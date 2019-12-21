19 фото, которые становятся лучше с каждой секундой просмотра
Мы живем в золотой век фотографии, ежедневно загружая около 1,8 млрд фото, однако некоторые из них все равно получаются совершенно уникальными. И какая разница, случайный ли это кадр или грамотно собранная композиция? Главное, чтобы таких фото было как можно больше!
AdMe.ru добавил в свою копилку 19 оригинальных фотографий, которые вызовут улыбку у каждого. А в конце статьи вас ждет цепляющий бонус.
1. Рыжая путаница
2. Кто еще видит тверкающего Бэтмена?
3. Ваш персональный водитель
4. Эм, а ноги-то где?
5. Бэмби, ты ли это?
6. Что вы знаете об идеальном моменте!
7. Фокус с распиливанием девушки
8. Даже мозги разболелись
9. Пушистый мастер фотобомбы
10. Неужели Оптимус Прайм?
11. А это корабль Питера Пэна?
12. «Я мечтаю о том же, приятель»
13. Всего лишь мужчина с кучерявыми волосами, собирающийся нырнуть, верно? Взгляните еще раз...
14. Отражение лампы в солнечных очках
15. Без паники, никакого пожара. Просто закат смешался с туманом
16. Кто-нибудь объяснит, что тут происходит?
17. Нет, это не замерзшее поле. Это поверхность машины морозным утром
18. Это фото выглядит как комбинация 3 разных фотографий
19. Ошибка 404 при попытке понять происходящее
Бонус: вера в свои возможности — уже половина пути
В вашей коллекции есть неизвестные интернету жемчужины? Комментарии открыты для них!
Фото на превью danish-pastry / Reddit