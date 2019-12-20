19 фото, на которых время как будто приняло осязаемую форму

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Время способно изменить что угодно. И пользователи сети постоянно делятся в интернете доказательствами этого. Оказывается, за определенное количество лет дерево способно «съесть» запрещающий знак, каменные ступени могут изрядно истереться, а стопка купюр — увеличиться почти вдвое.

AdMe.ru отобрал самые показательные снимки, на которых отлично видна неустанная работа времени.

1. 500 купюр по $ 1, которые были в употреблении, против такого же количества новеньких

2. «17 лет рядом с моей чудесной собакой»

3. Дерево поглотило знак

4. «Слой краски, снятый с нашего домика, обнажил все старые слои»

5. Две одинаковые игрушки. С одной постоянно играли на протяжении 27 лет, а другую держали в пакете

6. «Наша семейная рождественская свечка. Она старше меня, служит нам около 20 лет и зажигается на каждое Рождество»

7. «В конце концов пришлось заменить ключ от моей машины с пробегом в 360 тыс. км»

8. «Купил папе новую кисть для бритья. Старой он пользовался больше 30 лет»

9. Ступени в Пизанской башне

10. Доска, на которой в кафе каждый день режут хлеб

11. В маленьком английском магазинчике

12. Ступня статуи святого Петра в Ватикане, после того как к ней веками прикасались паломники

13. «Мама купила сестре несколько одинаковых игрушек на случай, если одну она потеряет. 16 лет спустя мы нашли их все»

14. 20 лет работы щетки выглядят так

15. Парикмахер всегда пользовался только одним креслом

16. «Наконец нашел замену любимой мышке моего кота»

17. Три поколения кед

18. Ковер под мусорным баком не изнашивается

19. Хороший мальчик постоянно получает почесоны