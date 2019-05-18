19 фото, которые покажут, как выглядят обычные предметы в разрезе

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Мы привыкли к окружающим нас вещам и не ждем, что они могут таить в себе что-то особенное. Но люди, которые обожали в детстве разбирать игрушки, все-таки заглянули внутрь обычных предметов. И обнаружили там массу любопытного.

Нам в AdMe.ru тоже стало интересно, как выглядят всем знакомые штуковины, если их разрезать. Делимся самыми яркими фото с вами.

1. Так выглядит кость изнутри

2. Замерзший виноград

3. Кабель USB в разрезе

4. Внутри маковой коробочки

5. Хвост гремучей змеи

6. Если потрясти баллончик с краской, то можно услышать, как гремит шарик внутри. Вот он

7. Осиное гнездо

8. Аппарат для газированных напитков

9. Камера Nikon

10. Ствол дерева

11. Разрезанное пополам канеле дарит визуальное наслаждение

12. Внутри пожарного оповещателя — обычный выключатель

13. Срез стволов банановых деревьев

14. Кактус изнутри

15. Мячики для гольфа, разрезанные пополам

16. Внутренности пожарного гидранта

17. Так сложены салфетки внутри коробки

18. Внутри футбольного мяча

19. Глыбы снега в разрезе похожи на сало

А какой удивительный предмет в разрезе видели вы? Расскажите в комментариях.