Если вам близки эти 19 снимков, значит, кому-то срочно пора в отпуск

  • 14
    1
  • 16
  • 2
  • 6k

Началось лето, и мы с завистью смотрим на школьников и студентов, у которых впереди целых 3 месяца веселья и приключений. Тем, кто работает, доведется отдохнуть всего пару-тройку недель. И до них очень трудно дотянуть, когда за окном светит солнце, раздается пение птиц и самое время носить сарафаны.

Мы в AdMe.ru чувствуем вашу боль. Чтобы поддержать вас, мы сделали эту подборку. Вы не одиноки!

Текущее состояние: Людмила Прокофьевна

Это я мчусь навстречу нервному срыву

— Как дела?

— Ничего, держусь.

Чувствую себя по утрам как горная вискаша

Когда финансы не позволяют отправиться отдыхать

«На небе только и разговоров, что о море...»

Когда все мысли жены только об одном

Коротко о моих сногсшибательных планах на это лето

«Работаю кодером. Наконец собрался в отпуск, отдохнуть и забыться. Сел в самолет, включаю развлекалку, а там...»

Вместо тысячи ресторанов

Крик души

Моя работоспособность летом

Как съездить на море, не выходя из дома

Мои безумные летние прогулки

Примерно так я себя чувствую на работе в последние дни

Когда мысленно ты уже в отпуске

Кто у нас тут уже без сил и на нервах?

Последний рабочий день

Держитесь! Отпуск на носу

А как вы проведете свой отпуск?

  • 14
    1
  • 16
  • 2
  • 6k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль