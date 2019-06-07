Если вам близки эти 19 снимков, значит, кому-то срочно пора в отпуск
Началось лето, и мы с завистью смотрим на школьников и студентов, у которых впереди целых 3 месяца веселья и приключений. Тем, кто работает, доведется отдохнуть всего пару-тройку недель. И до них очень трудно дотянуть, когда за окном светит солнце, раздается пение птиц и самое время носить сарафаны.
Мы в AdMe.ru чувствуем вашу боль. Чтобы поддержать вас, мы сделали эту подборку. Вы не одиноки!
Текущее состояние: Людмила Прокофьевна
Это я мчусь навстречу нервному срыву
— Как дела?
— Ничего, держусь.
Чувствую себя по утрам как горная вискаша
Когда финансы не позволяют отправиться отдыхать
«На небе только и разговоров, что о море...»
Когда все мысли жены только об одном
Коротко о моих сногсшибательных планах на это лето
«Работаю кодером. Наконец собрался в отпуск, отдохнуть и забыться. Сел в самолет, включаю развлекалку, а там...»
Вместо тысячи ресторанов
Крик души
Моя работоспособность летом
Как съездить на море, не выходя из дома
Мои безумные летние прогулки
Примерно так я себя чувствую на работе в последние дни
Когда мысленно ты уже в отпуске
Кто у нас тут уже без сил и на нервах?
Последний рабочий день
Держитесь! Отпуск на носу
А как вы проведете свой отпуск?