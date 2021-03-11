19 фото, которые навсегда останутся для вас тайной, если вы не прочитаете комментарий к ним

Когда мы до конца чего-то не понимаем или не видим, то наша фантазия ловко дорисовывает необходимые образы. Это касается и изображений, которые остаются для нас загадкой, пока мы не прочтем пояснения к ним. И только после этого все наконец становится на свои места.

Мы в AdMe.ru удивились, насколько могут быть непонятными, противоречивыми фотографии, до тех пор пока не прочитаешь к ним комментарии.

«У моей кошки генетическая мутация, из-за которой у нее странные глаза, а зрение при этом идеальное»

«На губке старого средства для чистки обуви есть какое-то странное образование»

Так на самом деле выглядит эта модель губки. У вашей просто кусок оторван от износа. © Das_Gruber / Reddit

«Я ушел с должности картографа и нашел себя в деревообработке»

«А потом решил объединить эти две профессии и сделал такую деревянную карту».

«Наша собака следит за дверью, когда мы идем в туалет»

Я думал, он охраняет единственную стоящую дверь в разрушенный сарай. © imaculat_indecision / Reddit

«Лед на колесе моей машины»

Это похоже на морского ежа. © EatPieceOfSh**e4Brek / Reddit

«Извержение вулкана Этна в Италии»

Я бы испугался до полусмерти. © mr_aives / Reddit

«Редкий патагонский кратерный агат, который можно встретить только в Аргентине»

Он напоминает мне папайю. © noiness420 / Reddit

«В местном магазинчике в Дублине есть колодец викингов XI века»

Я был в Ирландии дважды и понятия не имел про это место. Я добавлю это в закладки, чтобы посмотреть, когда приеду в следующий раз. © Sarcasma19 / Reddit

«Сдал тест на аллергию. Выяснилось, что она у меня почти на все»

«Использованные гитарные струны»

«300-летний кирпич, на котором сохранился отпечаток лапы»

«Стеллажи со специальным освещением, заменяющим солнечный свет растениям»

«Арт-магазин в Токио»

«Линия электропередачи под напряжением упала, расплавив тротуар, а песок и вовсе превратился в стекло»

«Цветная капуста, выросшая в нашем саду»

«Водоросли на греческом пляже растут в форме Эйфелевой башни»

Эта ручка — кубик Рубика. Она открывается после того, как вы решите головоломку

«Проход в стене для овец»

Смысл в том, что овцы могут пройти, а коровы нет. © linflatablefish / Reddit

«Бесполезные детали, с которыми продаются мужские рубашки»