19 фото, которые навсегда останутся для вас тайной, если вы не прочитаете комментарий к ним
Когда мы до конца чего-то не понимаем или не видим, то наша фантазия ловко дорисовывает необходимые образы. Это касается и изображений, которые остаются для нас загадкой, пока мы не прочтем пояснения к ним. И только после этого все наконец становится на свои места.
Мы в AdMe.ru удивились, насколько могут быть непонятными, противоречивыми фотографии, до тех пор пока не прочитаешь к ним комментарии.
«У моей кошки генетическая мутация, из-за которой у нее странные глаза, а зрение при этом идеальное»
«На губке старого средства для чистки обуви есть какое-то странное образование»
- Так на самом деле выглядит эта модель губки. У вашей просто кусок оторван от износа. © Das_Gruber / Reddit
«Я ушел с должности картографа и нашел себя в деревообработке»
«А потом решил объединить эти две профессии и сделал такую деревянную карту».
«Наша собака следит за дверью, когда мы идем в туалет»
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Я думал, он охраняет единственную стоящую дверь в разрушенный сарай. © imaculat_indecision / Reddit
«Лед на колесе моей машины»
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Это похоже на морского ежа. © EatPieceOfSh**e4Brek / Reddit
«Извержение вулкана Этна в Италии»
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Я бы испугался до полусмерти. © mr_aives / Reddit
«Редкий патагонский кратерный агат, который можно встретить только в Аргентине»
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Он напоминает мне папайю. © noiness420 / Reddit
«В местном магазинчике в Дублине есть колодец викингов XI века»
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Я был в Ирландии дважды и понятия не имел про это место. Я добавлю это в закладки, чтобы посмотреть, когда приеду в следующий раз. © Sarcasma19 / Reddit
«Сдал тест на аллергию. Выяснилось, что она у меня почти на все»
«Использованные гитарные струны»
«300-летний кирпич, на котором сохранился отпечаток лапы»
«Стеллажи со специальным освещением, заменяющим солнечный свет растениям»
«Арт-магазин в Токио»
«Линия электропередачи под напряжением упала, расплавив тротуар, а песок и вовсе превратился в стекло»
«Цветная капуста, выросшая в нашем саду»
«Водоросли на греческом пляже растут в форме Эйфелевой башни»
Эта ручка — кубик Рубика. Она открывается после того, как вы решите головоломку
«Проход в стене для овец»
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Смысл в том, что овцы могут пройти, а коровы нет. © linflatablefish / Reddit
«Бесполезные детали, с которыми продаются мужские рубашки»
А какие из фотографий ввели вас в заблуждение, когда вы только на них взглянули?