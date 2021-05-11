19 фото почти сверхъестественных совпадений, которые были сняты по чистой случайности
Лет 100 назад фотографам, чтобы создать поистине впечатляющее фото, приходилось не на шутку заморочиться. Ну а современным людям для того, чтобы их снимки поразили весь мир, бывает достаточно оказаться в нужном месте в нужное время, а то и всего лишь случайно ткнуть на кнопку «пуск» в фотоприложении смартфона.
Мы в AdMe.ru, вдохновившись новой подборкой, весь день проходили с камерами наготове, но так и не создали случайных фотошедевров. Поэтому отдуваться за нас будут пользователи интернета, которым повезло больше.
«Попросила мужа сфотографировать меня с одним из новеньких птенцов»
«Каким-то образом умудрился запечатлеть момент, когда воздушный шар лопнул»
«Я легла под дерево и обнаружила, что сливаюсь с землей»
«Блики от оконной пленки делают мой унитаз похожим на найденный в квесте предмет»
- Достижение: фарфоровый трон разблокирован. © nothingeatsyou / Reddit
«Собака, за которой я присматриваю, выглядит в точности как фото на упаковке корма»
«Мама связала мне носки. Она не знала, что у меня есть кружка такого же цвета. Идеальное сочетание!»
«Муж фотографирует идеальные сочетания цифр на одометре»
«Мой жакет слился с бабушкиным диваном»
Дротик попал прямо в другой
«Моя девушка запечатлела идеальный момент, когда я погладил нос дружелюбного оленя»
«Мой чай такого же цвета, как и кружка изнутри»
«Поймал ее в идеальный момент»
- Что-то многовато у нее пальцев на лапах. © darrellbear / Reddit
«Мне каким-то образом удалось сделать фото в миг, когда птица спикировала на мой стол»
Собака на ковре
«Я просто гулял, пробовал разные фильтры в камере телефона и случайно поймал этого орла»
Абсолютное совпадение
Этот лист упал на машину точно такого же цвета
Синхронизация хорьков прошла успешно
«Купила новую рубашку, а она подходит к упаковке салфеток»
А вам когда-нибудь везло вот так вот запросто поймать на фото прикольные моменты?
Фото на превью gariandgreyson / Reddit
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