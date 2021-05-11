19 фото почти сверхъестественных совпадений, которые были сняты по чистой случайности

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Лет 100 назад фотографам, чтобы создать поистине впечатляющее фото, приходилось не на шутку заморочиться. Ну а современным людям для того, чтобы их снимки поразили весь мир, бывает достаточно оказаться в нужном месте в нужное время, а то и всего лишь случайно ткнуть на кнопку «пуск» в фотоприложении смартфона.

Мы в AdMe.ru, вдохновившись новой подборкой, весь день проходили с камерами наготове, но так и не создали случайных фотошедевров. Поэтому отдуваться за нас будут пользователи интернета, которым повезло больше.

«Попросила мужа сфотографировать меня с одним из новеньких птенцов»

«Каким-то образом умудрился запечатлеть момент, когда воздушный шар лопнул»

«Я легла под дерево и обнаружила, что сливаюсь с землей»

«Блики от оконной пленки делают мой унитаз похожим на найденный в квесте предмет»

«Собака, за которой я присматриваю, выглядит в точности как фото на упаковке корма»

«Мама связала мне носки. Она не знала, что у меня есть кружка такого же цвета. Идеальное сочетание!»

«Муж фотографирует идеальные сочетания цифр на одометре»

«Мой жакет слился с бабушкиным диваном»

Дротик попал прямо в другой

«Моя девушка запечатлела идеальный момент, когда я погладил нос дружелюбного оленя»

«Мой чай такого же цвета, как и кружка изнутри»

«Поймал ее в идеальный момент»

Что-то многовато у нее пальцев на лапах. © darrellbear / Reddit

«Мне каким-то образом удалось сделать фото в миг, когда птица спикировала на мой стол»

Собака на ковре

«Я просто гулял, пробовал разные фильтры в камере телефона и случайно поймал этого орла»

Абсолютное совпадение

Этот лист упал на машину точно такого же цвета

Синхронизация хорьков прошла успешно

«Купила новую рубашку, а она подходит к упаковке салфеток»