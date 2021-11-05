19 фото, которые хочется прокомментировать всего одной фразой: «Это как вообще?»

Пожалуй, каждому из нас знакомо ощущение, будто попал в день сурка. Одинаковые серые будни сменяют друг друга, и ничего яркого, кажется, уже не будет. А потом вдруг натыкаешься на фотографию везунчика, который запечатлел кое-что экстраординарное, и понимаешь: жизнь полна свежих эмоций, нужно только смотреть внимательнее.

Мы в AdMe.ru несколько раз в недоумении открывали рты, рассматривая фото из нашей подборки. Ведь их создателям удалось запечатлеть то, что случается дай бог раз в жизни.

«Жена почти идеально срезала обручальным кольцом верхнюю часть стакана, пока его мыла»

Жена могла подумать, что она виновата, но это не так. В стеклянной посуде, особенно из тонкого стекла, часто имеются изъяны, которые проходят по окружности и не видны невооруженным глазом. Под давлением, от горячей или холодной воды сосуд может расколоться по всему периметру. А прекрасное обручальное кольцо супруги тут ни при чем. © t_bythesea / Reddit

«Сестра ела мидий, и вот что обнаружилось внутри: маленькая морская звезда»

«Мой брат сбил все кегли, кроме этих четырех. Понятия не имею, как так получилось»

«Села в машину и увидела этих малышей на заднем сиденье. Подумала: „Чьи это дети влезли ко мне в машину?“ Оказалось, это мои тапки сжались на солнце»

«Не знаю, каким образом, но он создал радугу»

«Случайно воссоздал на тарелке рисунок кухонного стола, когда посыпал приправой бургер»

«Удивительно, какой идеальный водяной купол появился у меня в раковине»

Кажется, что дождь прошел только по одной стороне улицы

«Мама вырастила гигантский желтый огурец»

Песок поднялся так высоко, что теперь эта лестница ведет в никуда

«Моя метла сломалась, и получилась мини-метелка»

«Купил на заправке 2 пары абсолютно идентичных очков с разницей в несколько месяцев. Обе сломались одинаково»

«Нашел на пробежке: несколько цветов вросли друг в друга. Никогда не видел ничего подобного»

«Мне попалось 17 дополнительных оберток для кексика»

«Не имею представления, как это вообще произошло»

«Дятел приземлился прямо дедушке на ногу»

«Мне попалось 3 одинаковых предсказания в одной печеньке»

«Доверяй ему, но все же смотри в оба».

«У меня есть 2 одинаковые пары любимых джинсов. Они решили порваться в одном и том же месте на одной и той же неделе»

«Что сделали мои одноклассники?»