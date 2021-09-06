19 фото из Японии, при взгляде на которые мы открываем рты, а местные лишь скучающе зевают

Япония занимает 2-ю строчку в рейтинге лучших стран мира. Критериями для составления такого списка послужили динамичное развитие, качество жизни, культурное влияние и другие показатели высокоразвитой страны. При этом Япония умудряется находить баланс между прогрессивностью и верностью многовековым традициям.

И при виде этих фотографий мы в AdMe.ru в очередной раз убедились в том, что Страна восходящего солнца — это место, где живут душевные люди с неуемной фантазией.

Специально для Олимпийских игр японцы создали уникальные кимоно для стран-участниц. Вот, к примеру, кимоно для США, ЮАР и Индии

«Когда попросил японца сделать бутерброд»

На вокзалах есть такие кабинки. И вот что находится внутри них

«Я так долго находился в отделении японской почты, что мне решили принести чай»

Если вам вдруг понадобится помощь с терминалом на вокзале, из него буквально вылезет работник и все покажет

«Небольшие пледы на кнопках, которые я впервые встретила в Японии и в которые влюбилась. Теперь их продают и у нас»

У станционного смотрителя в метро можно приобрести вкусности. Девушка хвастается джемом и яблоками, купленными на одной станции, и лапшой — на другой

Автомат для аренды зонтов. Надпись гласит: «Вы будете рады дождливому дню»

«Почти в любом книжном при покупке дают дополнительные обложки, чтобы никто не узнал, что вы читаете в автобусе. При этом в продаже еще куча тканевых обложек ручной работы»

«В кабинетах японских гинекологов есть кресла, на которые садишься, и они тебя сами поднимают. А между тобой и врачом висит занавеска, и никто друг друга не видит»

«У нас нет нужных вам таблеток на 12,5 мкг действующего вещества. Поэтому мы поделили 58 штук пополам и положили каждую в свой пакетик. Вам будет удобно?»

Японский торговый автомат, идеально сочетающийся с окружающей средой

Временные ограждения на улицах выглядят так

Вот такие ночные автобусы есть в Японии

Он очень комфортабельный! И еще бесплатно дают тапочки. © publichealthofficer / Reddit

«Говорят, у японцев невозможно стать своим. Приезжаю в деревню, где раньше жила...»

«Иду в заведение: „Ой, доченька, мы так скучали, рулетика яичного сделаем, бесплатно“, „Твой бывший что сделал? Хочешь, мы с дедами его жизни поучим?“».

В туалетах есть кнопка конфиденциальности, при нажатии которой воспроизводится звук. И он заглушает все совершаемые вами там действия

В полицейском участке не скучно

«15 лет живу в Японии и по сей день считаю, что муляжи еды здесь просто потрясающие»

Тоторо желает доброго утра