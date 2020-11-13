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19 фото, где ракурс и перспектива нагло обманывают ваши глаза

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Человеческий мозг может обрабатывать образы, которые видит глаз, за 13 миллисекунд, но обработка изображения, которое взрывает наш мозг, может занять больше времени. Например, если мы увидим камень, парящий в воздухе, хотя на самом деле это нечто иное.

AdMe.ru любит будоражащие ум загадки, поэтому мы решили показать вам фотографии, которые ввели нас в заблуждение и которые так весело рассматривать, пытаясь понять, что же на самом деле на них изображено.

1. «Бицепсы моей девушки»

© Ko8iWanKeno8i/reddit

2. Зубы этой собаки на самом деле шишка

© GodsJ/reddit

3. Кажется, что камень парит в небе, но в реальности он торчит из воды

© Sam_Emmers/reddit

4. Многозадачность

© cjn566/reddit

5. «Эта ветка заставила меня задуматься»

© ionmoon / reddit

6. Эта дама задремала, но кажется, что у нее нет головы

© FreedomSka/reddit

7. Безголовая кошка

© WasianTiger/reddit

8. Парящий читос!

© Nipernips/reddit

9. Выхлопные глаза

© stekks/reddit

10. Смешанная порода

© chiyeuk/reddit

11. Кошка с очень маленькой мордочкой

© HighLowJumpKick/reddit

12. «Не могу найти свои остальные ноги»

© rebel_nature/reddit

13. Окно выглядит как картина

© this_is_a_good_sign/reddit

14. Ленивое воскресенье девочки-собаки

© WholeBrevityThing/reddit

15. Собачка 2 в 1

© cool****club/reddit

16. «Смотрится так, будто моя кошка сидит. На самом деле она лежит»

© TheMinecartHD/reddit

17. «Моя старая школа выглядит как одна стена»

© broekpoeperd/reddit

18. «Мой кот в ботинке»

© Wiiga_200/reddit

19. Кулак громокота!

© chocolat_ice_cream/reddit

Понравились ли вам фотографии? Если да, пожалуйста, поделитесь своей первой реакцией.

Фото на превью GodsJ/reddit, chocolat_ice_cream/reddit
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