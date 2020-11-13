19 фото, где ракурс и перспектива нагло обманывают ваши глаза

Человеческий мозг может обрабатывать образы, которые видит глаз, за 13 миллисекунд, но обработка изображения, которое взрывает наш мозг, может занять больше времени. Например, если мы увидим камень, парящий в воздухе, хотя на самом деле это нечто иное.

AdMe.ru любит будоражащие ум загадки, поэтому мы решили показать вам фотографии, которые ввели нас в заблуждение и которые так весело рассматривать, пытаясь понять, что же на самом деле на них изображено.

1. «Бицепсы моей девушки»

2. Зубы этой собаки на самом деле шишка

3. Кажется, что камень парит в небе, но в реальности он торчит из воды

4. Многозадачность

5. «Эта ветка заставила меня задуматься»

6. Эта дама задремала, но кажется, что у нее нет головы

7. Безголовая кошка

8. Парящий читос!

9. Выхлопные глаза

10. Смешанная порода

11. Кошка с очень маленькой мордочкой

12. «Не могу найти свои остальные ноги»

13. Окно выглядит как картина

14. Ленивое воскресенье девочки-собаки

15. Собачка 2 в 1

16. «Смотрится так, будто моя кошка сидит. На самом деле она лежит»

17. «Моя старая школа выглядит как одна стена»

18. «Мой кот в ботинке»

19. Кулак громокота!