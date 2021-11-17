19+ фото «до и после», при взгляде на которые даже во рту пересыхает

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Сейчас, когда 6,3 млрд человек в мире пользуются смартфонами, сделать фото проще простого. Но именно с помощью фотографий можно следить за переменами, которые не всегда видны невооруженным глазом. А некоторые изменения вообще можно заметить, только сделав снимки без вспышки и с ее применением.

Мы в AdMe.ru любим разглядывать и сравнивать любопытные фото, и вот вам 19 снимков из серии «до и после».

Фото платья из светоотражающей ткани, сделанное без вспышки и со вспышкой

«Прогресс, которого я достигла за 6 недель ухода за ногтями и кутикулой»

Разница между снимками — 1 день

Прошел 1 год...

Комар до и после того, как напился крови

Долина до и после снежной зимы

Цементный пол с имитацией каменной кладки и без нее

«Мой прогресс в рисовании, которого я добилась за 1 год»

Новый фильтр и фильтр после недельного использования

Индийский город Ноида 3 и 4 ноября

В это время в Индии проводили Фестиваль огней и зажигали множество свечей.

Неотполированный и отполированный 82-летние подсвечники

«Рентгеновские снимки моей ноги»

Свежая татуировка и она же через 6 лет

Южная Калифорния осенью и после влажной зимы

«Моя рука до и через 6 часов после инъекции железа»

«Мой лучший друг Оливер в приюте и после того, как я забрал его»

Разница в 1 день. А всего-то надо было вытирать волосы футболкой, а не полотенцем, и использовать кондиционер

Прилив и отлив в заливе Фанди, Канада

Вот как меняется тело всего за 1 час тренировки