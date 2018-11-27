19 фото «до и после», которые в двух кадрах расскажут, что такое время

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Фотография — одно из лучших изобретений человечества. Это доступная каждому машина времени, позволяющая в любой момент вернуться в прошлое, вспомнить лучшие моменты и мысленно прикоснуться к самому ценному, отследить прогресс или необратимость перемен. И лучше всего это получается сделать, когда просматриваешь снимки до и после какого-то события или отрезка времени.

Мы в AdMe.ru очень любим разглядывать и сравнивать фото, сделанные в разное время, и предлагаем вам насладиться процессом с помощью этой подборки.

Папа со своими любимыми девочками 10 лет назад и сейчас

Этому тукану реконструировали клюв с помощью 3D-принтера

Пляж Златни-Рат, Хорватия, после шторма в Далмации

«Я со своим хорошим мальчиком. Уже 15 лет!»

Велосипедная прогулка в Кройцберге тогда (1985) и сейчас (2018)

«Спустя 3 года он сделал мне предложение на том же месте, где мы были во время нашей первой поездки»

17 лет вместе

«На протяжении всех лет это место все еще ее любимое»

Всего за каких-то 3 года на смену воде пришла зелень

«Окончание школы (слева) и колледжа (справа). Насколько счастливее стали мои глаза после выпуска из колледжа! Все еще считаю этот год одним из лучших в моей жизни»

Разница между фото — 15 месяцев, а кажется, что целая жизнь

«Телефон мамы 1998 года выпуска по сравнению с моим телефоном 2018 года»

«Мы познакомились во 2-м классе в 1997 году. На фото ниже мы 21 год спустя»

220 дней без спиртного — и он все еще продолжает становиться лучше

«Наша ежегодная инсценировка „Круг жизни“ в честь годовщины его появления в семье»

За 18 лет папина любовь стала только крепче

Путь легенды: слева — первый офис компании Apple, справа — нынешний

Это Джонатан, гигантская черепаха, родившаяся в 1832 году. Слева — его фото, сделанное в 1902 году, справа — в 2017. Сейчас ему 186 лет

Когда твоя кошка взрослеет вместе с тобой

Какое фото в формате «до и после» понравилось вам больше всего?