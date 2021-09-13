19 железобетонных доказательств того, что продавцами идут работать только люди с особым складом ума

Практически каждый день мы вынуждены что-то покупать: то хлеб закончится, то шампунь. И естественно, регулярно сталкиваемся с людьми по ту сторону прилавка. Большинство из них мы и не вспомним, но вот некоторые умудряются еще как в душу запасть. Кто-то исключительной бесцеремонностью, а кто-то — отменными шуточками.

Мы в AdMe.ru надеемся, что ваше общение в сфере обслуживания будет исключительно приятным. А в бонусе вас ждет доказательство того, что даже приличные аптекари иногда могут выкинуть нечто максимально странное.

Пришел на рынок, начинаю выбирать арбуз. Подходит продавец и начинает:

— Вот бери этот огромный, брат, не пожалеешь.

— Да, собственно, нам с женой такой большой не нужен. Мне бы поменьше, но спелый найти не могу.

— Ну вот же, — говорит продавец.

— Но у него хвостик совсем зеленый, не засохший!

— Э, брат, я тебе говорю, он отличный, сладкий как мед! Я тебе секрет открою: у меня все арбузы отличные, вся поставка вкусная. Не веришь? А давай я сделаю надрез, если не вкусный, то не бери.

— А давай, — говорю я с интересом.

Ну он режет треугольничком, дает мне попробовать и... Арбуз-то бледно-розовый и, естественно, не сладкий. И продавец с та-а-аким удивлением:

— Да не может быть! Да никогда такого не было!

В общем, ушел я с улыбкой на лице. © vodorodik / Pikabu

Я как-то зашла в магазин за купальником, спрашиваю, есть ли вот такая модель моего размера. Ну а мне выдают целую гору не того размера и фасона с фразой: «А вы померяйте!» А когда это все мне, естественно, не подошло, заявляют: «Девушка, с вашими проблемами нужно силиконовыми вставками пользоваться». Блин, у меня нет проблем, я просто худая с маленькой грудью и не вижу в этом никакой проблемы, я же тебе липосакцию сделать не советую. © Олена Иванова / AdMe

Мужчина в магазине с такой прям большой гордостью пробил мне прокладки и протянул их со словами: «Удачи». © sashalu_ / Twitter

О, до сих пор помню это веселье. Как-то зашла в магазин со всякими штуками для дома и спросила продавца, где найти нужные мне полки с ящиками. А он отвечает: «Там» — и не указывает даже на что-то конкретное. Я еще раз спрашиваю, мол, где это — там? Мне в ответ: «Это вообще не мой отдел». Я: «Можете найти того, кто работает в этом отделе?» Ну а продавец такой: «Ой, у меня перерыв». Потом нашла еще двух продавцов, но диалоги повторялись. В итоге только администратор мне помог. © Regina K / Quora

Покупаю футболку.

Продавец: «Может, не стоит?»

Я: «А что?»

Продавец: «Она из мужского отдела».

Я: «Это просто желтая футболка».

Продавец: «Это мужской желтый».

Просто лучшее. © tylersbestfrenn / Twitter

Таскались меж рядов крытого рынка. Моя дочь-первоклассница оттягивалась после сурового школьного режима верхом на палке с головой коня. Вдруг продавщица с укором таким заявляет: «Ты слишком большая для этого!» А мой муж глянул на нее и сел к дочке рядом на палку-коня — ну и они с улюлюканием поскакали за поворот. Теткины глаза удивления, осуждения и непонимания были пропорциональны моему удивлению поступку мужа. Пусть на воображаемых лошадях катается. Детство такое короткое. © Подслушано / Ideer

Молоко стоит ₽ 52, даю 500 и спрашиваю, нужны ли ₽ 2. Продавщица, поджав губы, отвечает «нет» и просит купюру поменьше. У меня нет (честно). Она, презрительно глянув, берет 500, дает молоко, отсчитывает сотни и с видом победителя начинает выгребать еще 48 — рублями, отсчитывая вслух, методично (в магазине только я, магазин мелкий). Выгребает эту кучу и глядит с ехидной улыбкой. Забираю сотни, молоко, достаю из кармана еще ₽ 4 монетами по 50 копеек и прошу еще пакет молока. Ибо нефиг. © Подслушано / Ideer

Был в продуктовом на кассе самообслуживания, и она что-то не срабатывала. Обычно в таких случаях сотрудники подходят и исправляют это секунд за 20, но в этот раз 18-летняя деваха просто сидела и жевала жвачку. Ну ладно, может, она не заметила — подхожу, прошу о помощи. А она просто глянула на меня с таким, знаете ли, отвращением и вернулась к тыканию в телефон. В общем, ждал я минут 15, пока придет кто-то нормальный и все сделает. © RollingChan / Reddit

Как-то при выборе цветов отказался от предложения продавщицы, так она пренебрежительно выдала: «А, ну да, это вам не по масти». А я и правда парень простой в смысле прикида. Просто перешел к другому продавцу. И вообще хамлю редко, но тут не сдержался и после покупки, проходя мимо мадам, высказал, что ей лучше вернуться к торговле гнилыми бананами на оптовом рынке. Просто я на цветах не экономлю, и купленный букет был раза в 3 дороже того, который мне «не по масти» был. © Dmytro / AdMe

В Турции подошел продавец из соседнего магазинчика:

— Почему к нам не заходите? Черепахи вас очень заждались. Когда придете?

— Черепахи? Они же по 200 с лишним лет живут, нормально, еще подождут.

— Они-то живут... А вы — нет... © ugn2347 / Pikabu

— Почему к нам не заходите? Черепахи вас очень заждались. Когда придете? — Черепахи? Они же по 200 с лишним лет живут, нормально, еще подождут. — Они-то живут... А вы — нет... © ugn2347 / Pikabu Продавщица в магазине, в который захожу почти каждый день, всегда была грубой только со мной. Всегда то сдачу кинет, мол, нечаянно, то кассу закроет, когда выложу продукты, то за паспортом пошлет: «Не выглядите на восемнадцать лет!» Еще и хамила, бормоча под нос. Достала, спросила ее, в чем дело, а она мне: «Не помнишь уже, как в школе гнобила меня?!» Ну, я ей на это и сказала: «Не могу вспомнить. Только год назад переехала в этот город с другого конца страны, где до этого жила всю жизнь». Теперь продавщица вежливая и скромно прячет глазки. © Подслушано / Ideer

Покупал жене обручальное кольцо. Нашел кое-что красивое, но камень был не той огранки, которую хотела жена — в общем, попросил индивидуальный заказ. А продавщица все упорно пыталась меня переубедить, что изначальный вариант лучше, не нужно ничего менять. Ну а я упорно ей повторял, что буду покупать именно то, что хочется моей жене. В итоге продавщица сдалась и заявила, что для того, чтобы оформить этот индивидуальный заказ, ей нужно аж позвонить. Да, для нее это казалось непосильной задачей. © Unknown author / Reddit

Ехали мы с дачи мимо рынка, грязные, уставшие, из лесу, багажник грибов, я в свитере старом. Зашли пару футболок купить. У одного из лотков диалог с бабулькой:

— Почем футболки?

— Столько-то.

— А что так дорого?

— Так хорошие футболки, из Турции, все берут, никто не жалуется. Вот вы у меня кофту эту сколько лет назад покупали? До сих пор носите.

И я вспоминаю, что эту кофту в 2000 году покупал тут же... Как?! © PolusZ / Pikabu

— Почем футболки? — Столько-то. — А что так дорого? — Так хорошие футболки, из Турции, все берут, никто не жалуется. Вот вы у меня кофту эту сколько лет назад покупали? До сих пор носите. И я вспоминаю, что эту кофту в 2000 году покупал тут же... Как?! © PolusZ / Pikabu Зашла однажды в недавно открывшийся магазинчик одежды. Ко мне подошла хозяйка, ну мы и разговорились о всяком. И тут внезапно она мне выдает, мол, в ее магазине нет вещей, которые бы мне подошли. Потому что все только не больше 50-го размера, ага. Но я-то ношу как раз 50-й. Да и сейчас стояла в рубашке и брюках очень похожих фасонов, что висели на вешалках. Ну пытаюсь ей все это объяснить, но дамочка стоит на своем и практически выводит меня из магазина! А я еще говорила о том, что у меня есть племянницы, могу им что-то прикупить на праздники. Но нет — дверь за мной закрыли.

Естественно, я периодически наблюдала за этим магазином. Закрылись они через пару недель. © Jane Lee Holmes / Quora

Естественно, я периодически наблюдала за этим магазином. Закрылись они через пару недель. © Jane Lee Holmes / Quora На блошином рынке засмотрелась на шкатулку, продавец назвал цену, я кивнула и отошла. А через полминуты подошла к его же столику с другой стороны и стала перебирать кольца. «Кольца по 80, — сказал он, — но, поскольку мы уже знакомы, для тебя — 40». © sh_fitzwalter / Twitter

Зашла в рыбный магазин, а там в очереди женщина стоит: и то ей не так, и вот это. Смотрит на рыбу и говорит продавцу: «Что-то глаза у этой скумбрии какие-то мутные!» А продавец вдруг достает эту рыбу, разворачивает головой к себе, рассматривает и выдает: «Ну да. Мне ее рожа тоже сразу не понравилась!» © Подслушано / Ideer

Был вчера на рынке. Подошел, спрашиваю, мол, почем телятина? Ответ: ₽ 170. Посмотрел, прошелся дальше, приценился у других. В основном ₽ 200. Возвращаюсь к первому продавцу. Я: «Ок, давайте».

Продавец: «А теперь по ₽ 200!»

Я: «Почему?»

Продавец: «А сразу надо было брать!»

Гениально! В итоге пошел к другому, взял мясо гораздо лучшего вида и тоже по ₽ 200. © zorjio / Pikabu

Продавец: «А теперь по ₽ 200!» Я: «Почему?» Продавец: «А сразу надо было брать!» Гениально! В итоге пошел к другому, взял мясо гораздо лучшего вида и тоже по ₽ 200. © zorjio / Pikabu Теперь я все знаю про унижение и боль. Покупала как-то швабру-лентяйку. А продавец строго посмотрела на меня и спросила: «Вы в курсе, что она ₽ 199 стоит?» Пришлось ее заверить, что я накопила нужную сумму и вполне платежеспособна. © Елена Нюсина / AdMe

Давно это было. Еще когда везде вместо ТЦ стояли палатки и штаны мерили в самодельных кабинках на улицах. Так вот, подхожу я к лавке с ботинками и туфлями. Из-за особенностей ноги никак не могу подобрать себе пару по размеру. Прошу еще. А продавщица мне и говорит, типа, я не готова к покупке, и не стала мне ничего показывать. © Екатерина / AdMe



Бонус: фармацевты тоже не так просты, как кажутся

Как-то зашла в аптеку за лекарством по рецепту и дала фармацевту водительские права, чтобы личность подтвердить. Но тут ее отвлек лаборант и она ушла, чтобы что-то там объяснить. Возвращается и такая, мол, покажите документ, удостоверяющий личность. Я говорю, что уже давала вообще-то. А она в ответ заявляет, что запомнила бы это. Минуты 3 мы повторяли одно и то же, я уже прямо начинала злиться, но тут заметила свои права у нее на полке и говорю: «Так они вроде там лежат!»

О, что тут началось. Аптекарь просто взорвалась: «Как ты смеешь мне говорить, что я у тебя брала, а что нет! Кто ты такая, чтобы указывать, где искать в моей аптеке?! Как ты вообще посмела приходить сюда и пытаться выманить у меня что-то без рецепта, потому что забыла свои документы?!» Но тут лаборант похлопывает ее так по плечу и говорит, мол, вот ее права, они на полке лежали. В общем, никаких извинений не было. Аптекарь просто взяла права, пробила покупку, сказала: «С вас $ 10» — и все. © SpaceDuckyGoesQuark / Reddit