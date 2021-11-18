19 фактов о привычных вещах, которые устроят мозгам встряску

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Нас окружает столько любопытного, а мы порой этого даже не замечаем. Так, о любой привычной вещи можно узнать нечто удивительное, например, о самых простых воробьях, которых мы видим каждый день. И такие открытия мы делаем уже в сознательном возрасте, отчего они поражают еще больше.

Мы в AdMe.ru решили поделиться фактами обо всем на свете, которые узнали буквально «в сегодня лет».

«Все мы знаем печенье „Юбилейное“. А к какому юбилею оно приурочено? Оказывается, к 300-летию дома Романовых в 1913 году»

Так выглядят птенцы воробья

Такие губки — это овощ люффа. Их выращивают, очищают от кожуры, и мочалка готова

Это не рыбки, это луковицы!

А во сколько лет вы узнали, что у фонарика на iPhone можно настраивать яркость, зажав иконку?

Нога слона и рентген ноги человека

«На самом деле долларовые купюры немного отличаются по цвету. Чтобы это увидеть, я увеличил насыщенность цвета на фото»

Вот как солнце может повредить пластик за 15 лет

Ярлычок на чайном пакетике разделен пополам, чтобы не проваливаться в чашку

А вы знали, что дезодорант меняет цвет со временем?

То, что мы привыкли называть жасмином, на самом деле чубушник

Серьезно? «Красти Краб» — это ловушка для лобстеров?

Бегемоты могут спать под водой. Они бессознательно поднимаются к поверхности, чтобы набрать воздуха, и снова погружаются

Устоявшийся стереотип, что неандертальцы были сутулыми, — неправда. Просто первый неандерталец, чей скелет воссоздали ученые, страдал артритом

Утята растут невероятно быстро. Это 5-дневный утенок рядом со скорлупой

Пояс, который раньше носили во время месячных. К нему крепилась прокладка, так как прокладки с клейкой стороной тогда еще не изобрели

По одной из версий, наши ладони и ступни становятся морщинистыми в воде, чтобы усилить сцепление с мокрой поверхностью

На пластиковых бутылках стоит маркировка, обозначающая тип пластика

Так, бутылки с цифрами 1, 3, 6, 7 непригодны для вторичного использования, а с цифрами 2, 4 и 5 должны быть безопасны.

Это копыта лошади, которые не расчищали