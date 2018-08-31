19 доказательств того, что от провалов, увы, никто не застрахован (Туалетный магнит тому подтверждение)

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Разве можно без смеха смотреть на розовых миньонов или магнитик с туалетом? Мы надеемся, что у героев нашей подборки все закончилось благополучно (хотя про некоторых дизайнеров мы не уверены).

AdMe.ru предлагает вам расслабиться и посмотреть новую фотоподборку эпичных моментов.

Москва, новая станция метро «Рассказовка»

Когда хочешь быть не таким, как все

Универсальная упаковка

Странное название для парикмахерской

Кажется, соседа ждет замечательный отпуск

Ох уж эта жара!

Кажется, этому ребенку не объяснили главный принцип создания снежного ангела

Не то место для парковки

«Моя мама спрятала пасхальную корзину в духовке и забыла»

«Клиент попросил отремонтировать проколотую шину, но мне пришлось сказать ему, что винт был завинчен»

Как можно было так нарезать пиццу?!

Хм...

Магнитик на память

А вот тут обидно

Без комментариев

Что-то здесь не то

Весы, которые не показывают вес, но стоят 1 119 рублей. Надо брать!

Все для... «питомцев»

Черепашки-ниндзя уже не те