19 экзаменов, которым не было суждено пройти без сучка и задоринки

Порой в самый ответственный момент происходит такой неожиданный поворот, что мы буквально оказываемся застигнутыми врасплох. Одним из примеров таких ситуаций является экзамен. Чего только не случается с людьми во время сдачи: кто-то начинает нервно петь, не зная ответ на вопрос, а к кому-то в класс врывается настоящая корова.

Мы в AdMe.ru тоже очень нервничали перед каждым экзаменом и хорошо понимаем людей, рассказавших эти истории, ведь и с нами во время экзаменов случались не менее занимательные случаи.

Учительница в школе рассказывала. Еще до ЕГЭ один двоечник сдавал выпускной экзамен по истории. Взял билет, сказал номер, ушел готовиться. Сидел довольно долго, что-то там с умным видом писал, со шпаргалок, скорее всего. Подходит к комиссии сдавать. Первый вопрос в билете: «какая-то там» политика Ивана III. Парень начинает: «Иван сто одиннадцатый родился в 1440 году. Правил Иван сто одиннадцатый с 1462 года». © cawa226 / Pikabu

Однажды прямо во время экзамена в окно нашего класса врезалась корова и разбила его. Несколько мгновений в экзаменационном кабинете мычала настоящая живая корова, но потом высвободилась и ушла, а мы как ни в чем не бывало продолжили. © all_the_names_gone / Reddit

Во время выпускного экзамена по английскому языку в школе у ​​меня сломался карандаш, остался только его маленький кончик. Нам ни в коем случае не разрешалось вставать, а я слишком нервничала, чтобы спросить учителя, можно ли наточить мой карандаш или попросить его. Поэтому я написала целое сочинение, зажав между двумя пальцами крошечный кусочек графита. С тех пор у меня всегда есть запасные карандаши. © DisneyWorldPurple / Reddit

Экзамен был в самом разгаре, как двери распахнулись и появился парень в пижамных штанах с карандашом в вытянутой руке. Ничего больше. Он тяжело дышал, его волосы были растрепаны, и он был босиком. Он схватил билет, сел и начал сдавать свой финальный экзамен, который почти проспал. © designgoddess / Reddit

На экзамене в медколледже в билете был вопрос про анатомию почки. Девочку пытаются вытянуть на 3, задают наводящий вопрос: «Назовите 2 слоя / вещества почки». Девушка молчит, а преподаватель говорит: «Мозговое и корковое вещества почки», на что та очень удивленно: «А у почек есть мозги?» Молча отправили на пересдачу. © Rimmanarabote / Pikabu

Во время одного экзамена преподаватель влез через окно, чтобы дать нам ответ на вопрос, которого не было в его лекциях. В курсе было 2 раздела, которые преподавали 2 разных учителя, и этот был не самым подготовленным. © pat1208 / Reddit

Первый курс университета (заочка). Сдаем зачет по школьному курсу физики. Одногруппник максимально не готов. Преподаватель сдается и задает контрольный вопрос, лишь бы он ушел и перестал ее бесить: «Ладно, давай так, Земля вокруг Солнца вращается или Солнце вокруг Земли?» В общем, после этого вопроса он понял, что учеба — это вообще не его тема. © kitgm / Pikabu

Выучил 95 вопросов из 100 — на последние 5 уже сил и терпения не хватило. Практически с чистой совестью придя на экзамен, пошел сдавать в первых рядах (еще бы — ведь готов практически на все сто!). В общем, вытянуть билет с 96-м и 98-м вопросами было не самым удачным «решением». Эта отправка на передачу была, пожалуй, самой обидной за всю учебу, хотя и готовиться перед пересдачей долго не пришлось. © Factarial2 / Pikabu

Мой преподаватель химии в универе всегда славился своими отстраненными от экзамена вопросами. Топ-вопрос, который он задал первокурснице: «Видишь в окне голубя? Я поставлю за экзамен 5, если через минуту он улетит, а если не улетит — 4». © Подслушано / Ideer

В хирургии есть операция Гартмана, в ней 2 этапа, обозначаются Гартман-I и Гартман-II. Один интерн на экзамене сдул ответы со шпор и при ответе то Гартман Первый скажет, то Гартман Второй. На вопрос экзаменатора что это за Первый и Второй, ответил: «Отец и сын». © DavidSPb / Pikabu

Я заснул во время итогового теста по биологии. А когда проснулся, обнаружил, что тест был полностью выполнен. Как потом оказалось, у меня было 92 % правильных ответов. Я до сих пор не могу понять, как это произошло. © Mosreal / Reddit

В университете была преподаватель, у которой маникюр был под одежду. А костюмы она меняла часто. Перед сессией выгнала меня с пары и сказала на экзамен даже не появляться. На экзамен я все-таки пошла. В итоге единственная 5 у группы — и она моя! А все потому, что ногти у меня были под цвет платья. © Подслушано / Ideer

Был у нас экзамен по физике у лютейшего преподавателя. Сидит одногруппник мой, трясется, аж пот по лбу катится. Тут он жестко затупил, а преподаватель берет его зачетку, кидает в щель под дверью в коридор и говорит: «Если обратно прикатится, 5 поставлю». Не ожидал он, что ребята из коридора ее пнут обратно. © Подслушано / Ideer

Преподаватель по релейной защите сначала предложил 3 автоматом. Все троечники были несказанно рады и первые же рванули со своими зачетками. Далее пошли 4 автоматом. Я согласился, т. к. предмет на 5 не знал, но 3 не устраивало. И только пара отличников ожидала подвоха, что 5 точно придется заслужить. Но им тоже были поставлены автоматом. Это был самый быстрый экзамен у нашей группы, в 5 минут уместились. © Alsot / Pikabu

Опоздал на экзамен из-за соседа по квартире, который запер меня в моей спальне. Пришлось звонить в полицию, чтобы прислали кого-нибудь меня освободить. Они подвезли меня до университета и поговорили с профессором, но я все равно потерял много времени. © TehWildMan_ / Reddit

На экзамене по высшей математике так сильно переволновалась, что, когда взяла билет, вместо ответа на вопрос тоненьким голоском начала петь: «Это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам...» Вся аудитория умирала от смеха. Преподаватель оценил. Поставил зачет. © Подслушано / Ideer

Моя учительница сказала, что одну попытку списать прощает, но если поймает во второй раз, то выгонит с экзамена. Итак, я ответил на все вопросы теста, кроме одного, потому что не знал ответа, и закричал: «Какой ответ на 15-й вопрос?!» С другого конца класса один парень сказал правильный ответ, и я записал его. Получил 5, а учительнице до сих пор не верится, что я на это решился. © LaScene / Reddit

Многие говорят: «Фу, жвачки под партой!» А один раз они спасли мою подругу на экзамене. У нее на коленках лежали конспекты, педагог увидел, подошел к ней, а она коленки с тетрадкой к парте прижала. Учитель заставил ее встать, и, когда она встала, на пол ничего не упало. Так он и ушел ни с чем, а тетрадка к жвачкам прилипла. © Подслушано / Ideer

Экзамен в автошколе, все ждут инструктора. Тот приезжает на самосвале и говорит: «Некогда с вами возиться, нужно на даче дрова разгрузить, а я вам за это автоматом зачет поставлю. Кто желает — лезьте в кузов». Все обрадовались, полезли. Один только стоит, мнется: «По правилам же перевозка людей в кузове самосвала запрещена». Инструктор ему: «Правильно! Тебе зачет. А все остальные — на пересдачу!» © Grayven / Pikabu