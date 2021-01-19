19 человек, которые не упустили свой шанс сделать идеальное фото

Давно в прошлом те времена, когда, чтобы сделать снимок, требовалась длительная предварительная подготовка. Мы привыкли моментально щелкать все, что показалось интересным. И все равно сделать удачный кадр удается не всегда.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо тех, у кого вышли идеальные фотографии. Кому-то просто повезло, а кто-то сумел выстроить выигрышную мизансцену. Но увидеть в обыденном шедевр — это тоже уметь надо. А в бонусе у нас есть ссылка на инстаграм фотохудожника, который не устает придумывать, как обыграть закат солнца.

«Моя сестра купила своей собаке новый мяч на Рождество»

«Я нашел птицу, которая гадит золотом»

«Мама поймала отличный момент, чтобы сделать фото нашей кошки»

«Я знаю, что у пауков 8 ног, но никогда не думал, что у лошадей тоже»

«Идеальный лунный кадр»

Есть захочешь — еще не так раскорячишься

«Назовем это произведение „Отражение“»

«Картина в зеркале заднего вида идеально совпадает с пейзажем вокруг»

«У вас когда-нибудь было такое чувство, будто за спиной все время кто-то есть?»

Даже если ты каменный, кушать-то хочется

«На работе был тяжелый день»

«Я должен найти способ остановить Рождество»

«Нет, при съемке не использовали зеркало»

Желток на пятерочку

«Двухголовая собака?»

Нет, этот селезень не катается на утке

«Ухохатывался над этим минут 10»

Немного зловещий смайлик, не правда ли?

«Похоже, ее плащ-невидимка работает только наполовину»

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