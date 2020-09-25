19 едких комментариев от тех, кто привык включать сарказм на полную мощность

Мы все владеем примерно одинаковым словарным запасом, только вот у некоторых получается складывать слова в такие остроумные реплики, что не рассмеяться невозможно. Интернет такого не забывает, так что вот вам новая подборка от главных шутников сети, которые запросто связывают в одном предложении яичницу с казино, а Парфенон с теплицей.