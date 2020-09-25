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19 едких комментариев от тех, кто привык включать сарказм на полную мощность

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Мы все владеем примерно одинаковым словарным запасом, только вот у некоторых получается складывать слова в такие остроумные реплики, что не рассмеяться невозможно. Интернет такого не забывает, так что вот вам новая подборка от главных шутников сети, которые запросто связывают в одном предложении яичницу с казино, а Парфенон с теплицей.

Мы в AdMe.ru, отсмеявшись над свежей порцией комментариев, сразу же садимся писать статью, поскольку понимаем, что это гарантированная порция отличного настроения для всех, кто нас читает. Ловите.

1.

© Azamat Aka / Twitter, © СКАНЕР / Twitter

2.

© fantastically / Pikabu, © IIEDAJIbHbII1 / Pikabu, © vik0306 / Pikabu, © legato33 / Pikabu

3.

© crazy_kutas / Twitter, © AmberMariya / Twitter

4.

© doublewhois / Twitter, © LokiLier / Pikabu

5.

© ElonMuskSpaceX / Pikabu, © egorber / Pikabu, © SirBlind / Pikabu

6.

© VenyaPoluZhid / Pikabu, © Innokenii / Pikabu

7.

© inc_klichko / Twitter, © podbolotnik / Twitter

8.

© RoundBird / Pikabu, © Mrase / Pikabu

9.

© mixxxey18rus / Pikabu, © And333 / Pikabu

10.

© dedmor092 / Pikabu, © ruanekdot.ru

11.

© NotPedestrian / Pikabu, © kapitan066 / Pikabu, © realConnie / Pikabu

12.

© fayabezfaifaya / Pikabu, © SchonstenderWelt / Pikabu, © CarlCorey / Pikabu, © SchonstenderWelt / Pikabu, © Verseon / Pikabu

13.

© GetNyckt / Reddit, © kuchka70 / Pikabu

14.

© Buddy_Nath / Pixabay, © Wildwildworld / Pikabu

15.

© GoreOtUMarina / Pikabu, © LueurDIncendie / Pikabu, © Kwagga / Pikabu

16.

© StockSnap / Pixabay, © onepieceeee / Reddit, © joker2k1 / Pikabu

17.

© LisandreL / Pikabu

18.

© Luckypup140415 / Pikabu, © Mafon / Pikabu

19.

© polinanem / Twitter, © ypo6opoc / Twitter

А какой была последняя шутка, которая заставила вас рассмеяться в голос?

Фото на превью Azamat Aka / Twitter, СКАНЕР / Twitter
653256
7k