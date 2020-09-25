19 едких комментариев от тех, кто привык включать сарказм на полную мощность
Мы все владеем примерно одинаковым словарным запасом, только вот у некоторых получается складывать слова в такие остроумные реплики, что не рассмеяться невозможно. Интернет такого не забывает, так что вот вам новая подборка от главных шутников сети, которые запросто связывают в одном предложении яичницу с казино, а Парфенон с теплицей.
Мы в AdMe.ru, отсмеявшись над свежей порцией комментариев, сразу же садимся писать статью, поскольку понимаем, что это гарантированная порция отличного настроения для всех, кто нас читает. Ловите.
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А какой была последняя шутка, которая заставила вас рассмеяться в голос?
Фото на превью Azamat Aka / Twitter, СКАНЕР / Twitter