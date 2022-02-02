19 домочадцев, рядом с которыми надо повторять, как мантру: «Спокойствие, только спокойствие»

Практически в каждой семье есть человек, который как что-нибудь отчебучит, так хоть стой, хоть падай. Логику действий такого домочадца сложно осмыслить, но к ней можно привыкнуть и относиться с юмором.

Мы в AdMe.ru считаем, что стоит быть терпеливыми к маленьким странностям и нетривиальным поступкам членов семьи, ведь мы любим этих людей не за что-то, а иногда и вопреки.

«Мама сказала, что сегодня, согласно легендам, животные рассказывают ангелам, хорошо ли им жилось»

«И чтобы Тихон на нас не нажаловался, ему поставили специальную табуретку и пригласили его к столу».

«Я получаю выговор, если оставляю носки в гостиной. При этом вот как моя девушка относится к нашей ванной»

«Моя сестра пьет воду только в тот день, когда открыла бутылку. Вот как это выглядит»

«Дочке 14. Вчера она допоздна что-то делала в своей комнате, а сегодня я проснулась и увидела лежащего на комоде парня. Я не знаю, кто он. Помогите»

«Жена решила заняться творчеством, выбор пал на вязание. Теперь, когда мне грустно, я достаю эти носки и погружаюсь в истерический смех»

«Я нашел место, где жена прячет от меня „нычки“ с конфетами, — за пакетами с приправами. Сижу ем»

«Свекровь отчистила чугунную сковородку. Просто вау!»

«Сразу видно, что до меня в туалете была сестра»

«Как мой муж ест арбуз. Возможно, мне придется переосмыслить наш брак»

«Когда попросили принести желуди для поделок в начальные классы, а жена психанула»

«Я приготовила десерт для всей семьи из 6 человек и оставила его в холодильнике. Мой брат съел „совсем немного“»

«Свекровь „украсила“ нашу с мужем спальню в их доме и сказала, что это для меня. Мне 36»

«Дедушка наотрез отказывается снимать пластиковую пленку с этого пульта»

«Мы с парнем вместе уже 4 года. Вчера он приготовил мне вкусняшку. Это очень мило, но я ненавижу лук, и он это знает. Посмотрите, сколько лука на моей тарелке»

«Я замужем 15 лет. Родственники супруга знают, что у меня маленький размер ноги, иногда я даже ношу детскую обувь, но все равно регулярно дарят мне это»

«Связано вручную. Размер 40,5».

«Увидела эти дольки шоколада на столе и решила откусить. Оказывается, это брат решил разыграть меня, покрасив глину в коричневый цвет»

«Жена: „На полу такой бардак, это бесит!“

Я: покупаю шкаф для обуви»

«Тем временем вот как валяются кроксы, ботинки и сандалии жены».

«Нашла все пропавшие вилки в рабочей сумке моего мужа. Ну кто так делает?!»

«Жена настаивает на том, что это полотенце темно-зеленое»