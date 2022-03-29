19 любимцев, которые скорее хозяина заставят чувствовать себя виноватым, чем раскаются в содеянном

Прежде чем заводить домашнее животное, нужно сто раз подумать. Испорченная мебель, опрокинутые цветочные горшки, рассыпанный по всему полу корм и жалобный взгляд в качестве извинений — все это идет в комплекте с четвероногим другом. А от некоторых и жалобного взгляда не дождешься.

Мы в AdMe.ru любим всех животных без исключения: даже тех, кто не прочь нашкодить. А герои этой подборки не только любят шалости, но и вполне гордятся ими.

«Он выглядит довольным собой»

«А, ты здесь? Ну тогда прибирайся»

«Я не пускаю его на кухню, но мои правила, кажется, для него ничего не значат»

«Этому негоднику повезло иметь такую милую мордашку»

«Она улеглась прямо на клубнику»

«Я недостаточно быстро наполнил ее миску для еды»

«У нас закончилась еда, поэтому я принес сюда миску»

«Он залез в шкаф с едой и набросился на корм»

Это выражение его лица говорит: «Да, человек, я наплевал на твои слабые попытки не допустить меня к вкусняшкам». © wykae / Reddit

«Надеемся, ты тоже не скучал на работе?»

Один вину вроде признает, а другой и дальше кутить готов! © LuckyFail / Pikabu

«Моя собака ела слишком медленно, поэтому кошка решила, что теперь это ее еда»

«Этот парень не дает мне даже спокойно сходить в туалет»

«Он гордится своим погромом»

«Я вышла из комнаты на 5 минут и вернулась в этот бардак»

«Видимо, сидение в мокрой краске стоит того, чтобы прервать и испортить мою работу над этим рисунком по номерам»

«У кого-нибудь еще есть хулиганка, которая плюхается в кучу грязи?»

«Ее контрольный список, когда я на встрече: грязь на полу, убитое растение, жеваная тапка и милый вид»

Я очень впечатлен, что твоя собака смогла сделать такое, не запачкав белую шерстку! © freakyficus / Reddit

«Как дела, двуногий?»

«Она гордится собой...»

«Она требует отдать ей зарядку для телефона»