19 доказательств того, что зима — испытание не для слабонервных
Люди, способные пережить все прелести суровой зимы, безусловно, получают в качестве вознаграждения за все испытания не только крепкий характер, но и отличное чувство юмора.
AdMe.ru нашел несколько примеров, которые доказывают: это время года из кого угодно сделает «крепкого орешка».
19. «Быстро, недорого и профессионально отогреем ваше авто»
18. «Кажется, мой пес передумал сегодня гулять»
17. «Жена окунулась в горячий источник при температуре в —30 °С. Вот что стало с ее волосами»
16. «Саня, открой!»
15. Снежные бури — это не так уж и страшно
14. «По-моему, колонка что-то показывает машине»
13. Немного неудобно
12. Просто пришла зима
11. «У нас тут так холодно, что призрак, который хотел пробраться в дом, замерз до смерти»
10. Правило зимней парковки № 1: никогда не забывайте поднимать дворники
9. А вот и статуя полетела
8. Соус, ты куда?!
7. Сибирская свежесть
6. «У нас на работе настолько холодно, что замерзла вода в унитазе»
5. «Принести колу на стадион зимой было плохой идеей»
4. Когда на энтузиазме решил разгрести накопившиеся дела
3. Это зимний серфинг, детка!
2. «Первая зима в Швеции стала сюрпризом для моей кошки»
1. Вот бы сейчас на Северный полюс погреться