19 доказательств того, что зима — испытание не для слабонервных

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Люди, способные пережить все прелести суровой зимы, безусловно, получают в качестве вознаграждения за все испытания не только крепкий характер, но и отличное чувство юмора. AdMe.ru нашел несколько примеров, которые доказывают: это время года из кого угодно сделает «крепкого орешка».

19. «Быстро, недорого и профессионально отогреем ваше авто»

18. «Кажется, мой пес передумал сегодня гулять»

17. «Жена окунулась в горячий источник при температуре в —30 °С. Вот что стало с ее волосами»

16. «Саня, открой!»

15. Снежные бури — это не так уж и страшно

14. «По-моему, колонка что-то показывает машине»

13. Немного неудобно

12. Просто пришла зима

11. «У нас тут так холодно, что призрак, который хотел пробраться в дом, замерз до смерти»

10. Правило зимней парковки № 1: никогда не забывайте поднимать дворники

9. А вот и статуя полетела

8. Соус, ты куда?!

7. Сибирская свежесть

6. «У нас на работе настолько холодно, что замерзла вода в унитазе»

5. «Принести колу на стадион зимой было плохой идеей»

4. Когда на энтузиазме решил разгрести накопившиеся дела

3. Это зимний серфинг, детка!

2. «Первая зима в Швеции стала сюрпризом для моей кошки»