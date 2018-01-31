19 животных, которые, похоже, собрались стать людьми
Мыслительные способности многих животных давно изучены. Но некоторые действия братьев наших меньших все сильнее убеждают нас в том, что животные весьма и весьма неглупы. Как, к примеру, корова, которая научилась качать воду из колонки, чтобы утолять жажду.
AdMe.ru собрал 18 подтверждений того, что животные куда хитрее и умнее, чем мы можем себе представить. Судите сами.
А в конце статьи вы увидите животное, которое, как кажется на первый взгляд, принимает душ. Да еще делает это так, будто в прошлой жизни было человеком.
К примеру, они знают, как обращаться с ручной водокачкой
Сами могут запрягаться в телегу
Знают, как пользоваться скейтом
Умеют стучать в дверь, чтобы их впустили
Или выйти из нее сами
Знают ПДД лучше многих людей
Так же, как и мы, побаиваются мышей
Учат своих детей преодолевать трудности
Здороваются как истинные джентльмены
Умеют играть не только в веселые игры
Но и в интеллектуальные
Обладают хорошей смекалкой
Умеют ездить на велосипеде
Балансировать на двух лапах на веревке
Умеют по-доброму шутить
Умеют скучать и любить
Знают, когда людям не хватает тепла и заботы
Могут еще сыграть колыбельную
Бонус: кажется эта «крыса» готовится к свиданию
Это видео с «принимающей душ крысой» просто взорвало сеть. Ролик, который снял житель Перу Хоссе Корреа, вызвал умиление у пользователей интернета и споры среди биологов. Выяснилось, что это вовсе не крыса, а грызун под названием пакарана. И животное вовсе не принимает душ, а пытается смыть с себя что-то, вероятнее всего, мыло. Такое предположение сделали биологи, изучающие грызунов в Хельсинкском университете.
Фото на превью officiallucydavis/instagram