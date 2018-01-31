19 животных, которые, похоже, собрались стать людьми

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Мыслительные способности многих животных давно изучены. Но некоторые действия братьев наших меньших все сильнее убеждают нас в том, что животные весьма и весьма неглупы. Как, к примеру, корова, которая научилась качать воду из колонки, чтобы утолять жажду.

AdMe.ru собрал 18 подтверждений того, что животные куда хитрее и умнее, чем мы можем себе представить. Судите сами. А в конце статьи вы увидите животное, которое, как кажется на первый взгляд, принимает душ. Да еще делает это так, будто в прошлой жизни было человеком.

К примеру, они знают, как обращаться с ручной водокачкой

Сами могут запрягаться в телегу

Знают, как пользоваться скейтом

Умеют стучать в дверь, чтобы их впустили

Или выйти из нее сами

Знают ПДД лучше многих людей

Так же, как и мы, побаиваются мышей

Учат своих детей преодолевать трудности

Здороваются как истинные джентльмены

Умеют играть не только в веселые игры

Но и в интеллектуальные

Обладают хорошей смекалкой

Умеют ездить на велосипеде

Балансировать на двух лапах на веревке

Умеют по-доброму шутить

Умеют скучать и любить

Знают, когда людям не хватает тепла и заботы

Могут еще сыграть колыбельную

Бонус: кажется эта «крыса» готовится к свиданию

Это видео с «принимающей душ крысой» просто взорвало сеть. Ролик, который снял житель Перу Хоссе Корреа, вызвал умиление у пользователей интернета и споры среди биологов. Выяснилось, что это вовсе не крыса, а грызун под названием пакарана. И животное вовсе не принимает душ, а пытается смыть с себя что-то, вероятнее всего, мыло. Такое предположение сделали биологи, изучающие грызунов в Хельсинкском университете.