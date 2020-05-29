19 доказательств того, что за крутыми стрижками порой стоят долгие муки сомнений
Чаще всего мы выбираем для себя одну стрижку и шагаем с ней по жизни. Но иногда жуть как хочется сделать что-то из ряда вон, удивив при этом и себя, и окружающих. Результатом таких выходок и решили похвастаться пользователи сети.
AdMe.ru всеми руками за любые трансформации, лишь бы они были в радость. Поэтому мы надеемся, что вы оцените смелость наших героев по достоинству и, возможно, решитесь на подобные перемены сами. А в конце вас ждет бонус — смена стиля, к которой наш автор был совершенно не готов.
«Никогда не была блондинкой и всегда ходила без челки. Только об одном жалею — что не сделала этого раньше!»
«Мой 65-летний папа позволил мне покрасить его волосы в фиолетовый цвет. Мне кажется, что он довольно мило выглядит»
«Итак, вот моя первая стрижка за полгода. Я пришла к парикмахеру и сказала: „Делайте что хотите“. Вот результат»
«У меня была короткая стрижка, но муж говорил, что я выгляжу как пацан. Поэтому я отращивала волосы. Ну, теперь он мой бывший муж и я вернулась к своему стилю. Больше не буду никого слушать!»
«Копна волос — плевать. Чувствую себя достаточно уверенно для того, чтобы впервые за долгое время выйти с буйными кудрями»
«Мой сын хотел прическу „торчком“. И вот что я сделала»
«Это определенно самый дикий цвет, в который мне когда-либо приходилось краситься, но я в восторге»
«Я всегда хотела быть похожей на мою ирландскую бабушку и думаю, что мой стилист сделал идеальный и многогранный рыжий оттенок»
«Наконец-то превратилась в Нарциссу Малфой, о чем так давно мечтала»
Нарцисса Малфой — мать Драко Малфоя, персонажа из серии книг о Гарри Поттере (прим. AdMe.ru).
«Старый парикмахер: „Я не виновата, что у тебя такой цвет. У азиаток не бывает светлых волос“. Новый парикмахер: „Да ну эту тетку!“»
«Спонтанно обрила голову под ирокез. Ни о чем не жалею»
«Уже 2 года седею. После 14 лет прокраски корней даже не скучаю по цвету»
«Надоело бороться со своими светлыми корнями, поэтому решила покрасить волосы как можно ближе к своему естественному цвету. Я в восторге!»
«Была военной 12 лет и никогда до этого не красилась в ненатуральные цвета»
«Моя мама сказала, что я выгляжу как клоун, но мне все нравится»
«Я наконец-то сделала это. И совсем не горюю!»
«Впервые за 5 лет подстриг волосы. Я действительно должен был сделать это раньше»
«Я годами отращивала волосы, но ухаживать за ними становилось все сложнее. Наконец набралась смелости для „большой стрижки“»
«2 года отращивала волосы, и сейчас они здоровее, чем когда бы то ни было. Никогда не думала, что смогу иметь такие длинные и красивые локоны»
Бонус: «Никогда на спорьте с друзьями. Опыт интересный, но голове было холодно даже в шапке»
А вы или ваши знакомые экспериментировали с прической?