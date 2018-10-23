19 доказательств того, что наши родители — самые жесткие комики в мире

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Мы так привыкли считать родителей образцом благовоспитанности и серьезности, что совершенно не ожидаем от них сарказма или троллинга. А зря. Они не хуже лучших друзей могут подколоть в самых неожиданных ситуациях, как это сделали герои нашей статьи.

AdMe.ru восхищается родителями, которые легко выходят из роли взрослых и могут себе позволить выходки в духе подростков.

Отец плохого не посоветует

«Мой папа любит готовить. Мы подарили ему магнитную доску на холодильник, чтобы он записывал рецепты и список покупок. И вот как он ее использует»

«Дней без пищевых отравлений: 0».

А еще говорят, что у родителей нет любимчиков

Отец, который знает, как спровадить ухажера дочери — нужно подарить ему приставку

Мама связала подарок взрослому сыну на Новый год

Когда родители дорожат тобой примерно так же, как паспортом

Папу не проведешь

Вот так и заканчивается детство

«Я твой отец, и по какой-то причине я дарю тебе подарки на День святого Валентина. Это было мило, когда ты была маленькой, но сейчас единственная причина, по которой я продолжаю это делать, — то, что я чувствую, что ты от меня этого ждешь. В следующем году я наверняка перестану».

Когда смотришь детские фотографии и начинаешь подозревать, что при выборе гардероба родители над тобой стебались

«Брат недавно развелся второй раз. Родители шутят»

Когда у родителей чувство юмора на грани издевательства

«Подарок от мамы на день рождения»

«Все случается по какой-нибудь причине. Иногда эта причина в том, что ты глуп и делаешь неправильный выбор».

Мама, которая всегда готова прийти на выручку

Когда мама — автор лучших праздничных фото

«На этот день рождения мама подарила мне набор случайных предметов»

Эта мама съела пончик, но не хочет в этом признаваться и заметает следы

«Папа украсил дом к Хеллоуину»

«Мама сшила мне праздничный наряд на 2 года. И на 39 лет»

Бонус: Аарон Пол (Джесси из сериала «Во все тяжкие») со своей маленькой дочкой

А ваши родители любят пошутить над окружающими?