19 доказательств того, что наши родители — самые жесткие комики в мире
Мы так привыкли считать родителей образцом благовоспитанности и серьезности, что совершенно не ожидаем от них сарказма или троллинга. А зря. Они не хуже лучших друзей могут подколоть в самых неожиданных ситуациях, как это сделали герои нашей статьи.
AdMe.ru восхищается родителями, которые легко выходят из роли взрослых и могут себе позволить выходки в духе подростков.
Отец плохого не посоветует
«Мой папа любит готовить. Мы подарили ему магнитную доску на холодильник, чтобы он записывал рецепты и список покупок. И вот как он ее использует»
«Дней без пищевых отравлений: 0».
А еще говорят, что у родителей нет любимчиков
Отец, который знает, как спровадить ухажера дочери — нужно подарить ему приставку
Мама связала подарок взрослому сыну на Новый год
Когда родители дорожат тобой примерно так же, как паспортом
Папу не проведешь
Вот так и заканчивается детство
«Я твой отец, и по какой-то причине я дарю тебе подарки на День святого Валентина. Это было мило, когда ты была маленькой, но сейчас единственная причина, по которой я продолжаю это делать, — то, что я чувствую, что ты от меня этого ждешь. В следующем году я наверняка перестану».
Когда смотришь детские фотографии и начинаешь подозревать, что при выборе гардероба родители над тобой стебались
«Брат недавно развелся второй раз. Родители шутят»
Когда у родителей чувство юмора на грани издевательства
«Подарок от мамы на день рождения»
«Все случается по какой-нибудь причине. Иногда эта причина в том, что ты глуп и делаешь неправильный выбор».
Мама, которая всегда готова прийти на выручку
Когда мама — автор лучших праздничных фото
«На этот день рождения мама подарила мне набор случайных предметов»
Эта мама съела пончик, но не хочет в этом признаваться и заметает следы
«Папа украсил дом к Хеллоуину»
«Мама сшила мне праздничный наряд на 2 года. И на 39 лет»
Бонус: Аарон Пол (Джесси из сериала «Во все тяжкие») со своей маленькой дочкой
А ваши родители любят пошутить над окружающими?
Фото на превью hustle_hazza / Twitter