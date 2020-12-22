19 доказательств того, что время все меняет на свой вкус. И даже нас самих

Задумывались ли вы, что время меняет все вокруг: природу, наш дом, наши вещи и даже нас самих? Порой мы просто не замечаем эти перемены, но иногда они настолько разительные, что изумляют и пугают одновременно.

Нам в AdMe.ru захотелось ощутить бег времени, и вот 19 фото, на которых его можно не просто увидеть, но даже почувствовать.

1. «У меня пропала складка на безымянном пальце из-за того, что я 10 лет не сгибаю его после травмы»

2. «Подушка, на которой я спала каждую ночь в течение 7 лет, и такая же, только новая»

3. «У моего папы перестали расти волосы на ногах из-за того, что он постоянно носит носки»

4. «Вот такой кусок многолетнего слоя краски я сегодня срезал на работе»

5. «Такого цвета стал белый тюль спустя 20 лет»

6. «Этими ножами пользовалось несколько поколений нашей семьи»

7. «Почти 10-летний рюкзак в виде черепашки-ниндзя и такой же, только новый»

8. «Помыл лопату мойкой высокого давления около деревянного забора»

9. «Старый паспорт и новый»

10. «Мой папа пользовался этой ложкой больше 30 лет и буквально стер ее о дно кастрюль и сковородок»

11. «За много лет дверь образовала на полу полукруг»

12. "Резиновое обручальное кольцо, которое я носил 2 года, рядом с таким же, только новым

13. «Вода из стока, вытекающая на асфальт, со временем образовала дорожку»

14. «Мой 4-летний кожаный чехол и новый. Изначально они были одинакового цвета»

15. «Мы много лет красили столешницу и вот наконец решили ее поменять»

16. «Каменная ступень старейшей лондонской кофейни, которая открылась в 1652 году»

17. «Спустя 15 лет я наконец решил заменить фары»

18. «Моя футболка стала полупрозрачной через 30 лет регулярной носки»

19. «По пальцу этого парня можно понять, что он носит кольцо. Кожа под ним немного другая»