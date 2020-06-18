19 доказательств того, что в семейных отношениях всегда есть место юмору и поддержке
Крепкая семья — это богатство, с которым не сравнятся все сокровища мира. Родные люди принимают нас со всеми нашими недостатками, исполняют заветные мечты своих близких и находятся рядом как в самые трудные, так и радостные минуты.
Мы в AdMe.ru уверены, что теплых семейных моментов не бывает много, поэтому с удовольствием отыскали в сети снимки людей, которым повезло с родственниками. На них можно смотреть и умиляться бесконечно.
«Моя сестра и щенок удивили меня поздравлением на день рождения через интернет. Я не могу перестать смеяться»
«Шейн, надеюсь, твой день рождения достаточно банановый!»
«Блин, бабушка! Я не плачу — это просто всемирный потоп»
«Я хочу показать всем мою замечательную сестру, которая помогла мне справиться с депрессией»
«Моя бабушка, у которой только одна рука, вышила это на мой день рождения»
«Несколько дней назад я спросил деда, какой была моя бабушка в молодости, и он прислал мне это»
«Сестренка сделала для меня торт в виде моей любимой приставки»
«Моя мама узнала, что она идеальный донор, и отдала мне свою почку. Это спасло меня. Она мой главный герой!»
«Я не ловил рыбу лет 10, но мои самые любимые воспоминания — рыбалка с дедушкой. Я позвонил и сказал, что хочу порыбачить, и он прислал мне посылку. Тронут до слез»
«Мы с мамой объединили усилия, чтобы сделать это дерево с птицами для моей бабушки, которой исполнилось 85 лет. Ей очень понравился наш подарок!»
«Жена придумала лучший подарок для почти 30-летнего пацана»
«Дедушка разрешил мне сесть за руль своего автобуса. К счастью, в этой поездке обошлось без аварий»
«В этом году я стану офицером полиции. Работа требует переезда, мне придется покинуть любимую семью. Мои родные скинулись и вручили мне подарок моей мечты»
«Первая встреча с моим родным отцом и 90-летней бабушкой, которая посмотрела на меня и спросила: „Это малышка Джейн?!“ Она растрогала меня до глубины души»
«У меня день рождения, и мой муж построил мне форт с подушками»
«Я не смог поехать в отпуск со своей семьей из-за работы. Тогда моя мама сделала это»
«Мой муж пожарный. Он построил этот домик для наших детей, потому что они хотят быть похожими на него. Там даже есть искусственный огонь»
«Моя 80-летняя бабушка недавно вышла замуж за мужчину, которому 90. Теперь они играют на своих фортепиано рядом»
«Муж сам делает пирог на мой день рождения»
«Посмотрите на нас с папой в день моей свадьбы. Сначала он смахнул скупую мужскую слезу, а потом аккуратно вытер мои слезы, чтобы макияж не размазался. Лучший папа в мире!»
А какие самые теплые моменты в жизни вашей семьи удалось запечатлеть вам?
Фото на превью ap457 / Reddit