19 доказательств того, что в семье нужно всегда быть начеку

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В каждой семье свои традиции и привычки, и кажется, что любой поступок близких можно предсказать. Но герои этой статьи разбивают эту теорию в пух и прах, доказывая, что как раз таки только те, кто находится с нами рядом или очень хорошо нас знает, могут вытворить что-то из ряда вон выходящее.

Мы в AdMe.ru поняли, что если у родных прекрасное чувство юмора, то каждый день будет по-своему уникальным.

«Спросил у дедушки, нет ли у него лишней мышки, и он принес мне ЭТО!»

Она сделала свой выбор

«Дочь сделала это из клея и разрисовала. Теперь ждет, пока я замечу. Остается только гордиться!»

С творческими порывами нужно быть осторожнее

«Она пытается показать, что наслаждается маминой едой»

«Жена попросила сделать ей мороженое. Я положил ей пюре из фасоли, и пока она ничего не заподозрила»

Главное — правильная мотивация

«Моему брату 17 лет, и вчера он забрал свой заказ с пачкой пластилина. Теперь с нами живет это»

Когда у мамы появились соцсети

«Родители купили новый сканер, и я решила, что обязана протестировать его»

Внимательность не его конек

«Как выглядит моя переписка с мамой»

Когда разрешил внуку выбрать экран

Мама знает, как манипулировать

Женщин не понять

«Бабушка узнала про тату»

Столько лет учебы не могут пройти впустую

«Нашел книжечку стихов, которую сделал и подарил бабушке с дедушкой в детстве»

Когда сегодня точно не кофейный день