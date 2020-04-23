19 доказательств того, что в семье нужно всегда быть начеку
В каждой семье свои традиции и привычки, и кажется, что любой поступок близких можно предсказать. Но герои этой статьи разбивают эту теорию в пух и прах, доказывая, что как раз таки только те, кто находится с нами рядом или очень хорошо нас знает, могут вытворить что-то из ряда вон выходящее.
Мы в AdMe.ru поняли, что если у родных прекрасное чувство юмора, то каждый день будет по-своему уникальным.
«Спросил у дедушки, нет ли у него лишней мышки, и он принес мне ЭТО!»
Она сделала свой выбор
«Дочь сделала это из клея и разрисовала. Теперь ждет, пока я замечу. Остается только гордиться!»
С творческими порывами нужно быть осторожнее
«Она пытается показать, что наслаждается маминой едой»
«Жена попросила сделать ей мороженое. Я положил ей пюре из фасоли, и пока она ничего не заподозрила»
Главное — правильная мотивация
«Моему брату 17 лет, и вчера он забрал свой заказ с пачкой пластилина. Теперь с нами живет это»
Когда у мамы появились соцсети
«Родители купили новый сканер, и я решила, что обязана протестировать его»
Внимательность не его конек
«Как выглядит моя переписка с мамой»
Когда разрешил внуку выбрать экран
Мама знает, как манипулировать
Женщин не понять
«Бабушка узнала про тату»
Столько лет учебы не могут пройти впустую
«Нашел книжечку стихов, которую сделал и подарил бабушке с дедушкой в детстве»
Когда сегодня точно не кофейный день
А чем вас удивляли ваши родственники?