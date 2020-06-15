19 доказательств того, что человечество делится лишь на две категории

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Без сомнения, каждый человек уникален и неповторим и все мы разные. И, конечно, у любого из нас есть собственные привычки, принципы и стиль жизни. Но по большому счету всех нас можно разделить на 2 типа: например, на жаворонков и сов. Скорее всего, есть еще и 3-й, и 4-й типы, и так далее, но, судя по всему, они настолько редкое явление, что встретить их можно лишь пару раз в жизни.

AdMe.ru решил узнать, на какие категории мы любим друг друга делить, и пользователи Twitter нам в этом помогли.

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А какие еще 2 типа людей вы знаете?

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