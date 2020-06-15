19 доказательств того, что человечество делится лишь на две категории
Без сомнения, каждый человек уникален и неповторим и все мы разные. И, конечно, у любого из нас есть собственные привычки, принципы и стиль жизни. Но по большому счету всех нас можно разделить на 2 типа: например, на жаворонков и сов. Скорее всего, есть еще и 3-й, и 4-й типы, и так далее, но, судя по всему, они настолько редкое явление, что встретить их можно лишь пару раз в жизни.
AdMe.ru решил узнать, на какие категории мы любим друг друга делить, и пользователи Twitter нам в этом помогли.
1.
2.
3.
4.
5.
© Stripy_13 / twitter © The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / Warner Bros. Entertainment © Harry Potter and the Chamber of Secrets / Warner Bros. Entertainment
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
А какие еще 2 типа людей вы знаете?