19 доказательств того, что уборка дома может быть драматичнее, чем многосерийный фильм

Уборка в доме — несомненно, важный процесс не только с эстетической точки зрения, но и в отношении здоровья: регулярно избавляясь от пыли, мы уменьшаем количество микробов в помещениях. Но когда заходит речь о наведении порядка, внутренний голос начинает противиться этому и всячески склонять нас к тому, чтобы отложить данное занятие на завтра. Некоторые люди в такие моменты сразу становятся раздражительными, а кто-то вообще доводит ситуацию до скандала в семье.