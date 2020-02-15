19 доказательств того, что у каждого из нас есть архивные фото, которые стоило бы сжечь

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Помните чувство, которое возникает, когда мама решает показать семейные фотографии гостям и берет в руки альбом? И вот тут-то открывается настоящий портал в недалекое прошлое, который частенько хочется поскорее закрыть и не вспоминать. Именно такое чувство, скорее всего, испытывают герои этой подборки, когда смотрят на свои старые фотографии.

Мы в AdMe.ru считаем, что такие снимки стоит сохранить на память, несмотря ни на что. И пусть они никогда не всплывут в вашей ленте в инстаграме, зато станут отличным поводом вспомнить былые времена в узком кругу.

«Мы были вынуждены участвовать в конкурсе „Я и мой питомец“. До сих пор не можем забыть эту жуть»

«Моя подруга сохранила это фото для своих будущих детей, чтобы показать им, что она тоже думала, что выглядела круто, когда была подростком»

«Школьное фото, где я похожа на 60-летнего библиотекаря в толстых очках, одетого в мой кардиган и водолазку. Дата и возраст неизвестны»

«Это было настолько ужасно, что моя мама до сих пор меня подкалывает»

«Здесь я похожа на вдову, которая пришла получить страховые деньги после смерти мужа»

«Я недавно купила билеты на концерт своей любимой группы. Мой брат любезно прислал мне фотографии 2005 года, когда я была на их концерте впервые»

«Мое школьное фото, 2006 год. Женщина-фотограф спросила меня: „Ты уверен, что хочешь так улыбаться?“»

«Решили создать свою группу. 2006 год»

«Я думал, что я был очень крут с моей 8-мегапиксельной камерой»

«Мне казалось, что эта завивка и стрижка сделают меня похожей на Уитни Хьюстон»

«Я должна была быть „очаровательной 4-летней девочкой“, но в итоге вышла бешеная гиена»

«2002 год, мой костюм на Хеллоуин. Быть 12-летней — это странное время в жизни»

«У меня все еще есть мешки под глазами, но уже нет оранжевых волос»

«2005 год. Я жарю зефир в резиновых сапогах и волшебной шапке»

«Эти очки в роговой оправе были верхом совершенства моего чувства стиля»

«О боже, этот макияж... Я точно перестаралась»

«Мое чувство стиля достигло своего максимума в 2010 году»

«Ночь в стиле 80-х на круизном корабле. Мне тут 14, верите или нет»

«Моя коллега разрешила мне опубликовать эту фотографию из ее школьного альбома»

Мы точно уверены, что такие «сокровища» из прошлого есть в архиве каждого человека. Рискнете поделиться с нами подобными фото из своих закромов или вы стараетесь не хранить подобные шедевры?