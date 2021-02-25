19 свекровей и тещ, которые удивляют не только семью, но и интернет

Сколько анекдотов, странных и забавных историй мы слышали о тещах и свекровях. Но нередко они не имеют ничего общего с действительностью. Ведь мамы наших мужей и жен — обычные люди, которые умеют и заботиться, и удивлять, и совершать экстраординарные поступки.

Мы в AdMe.ru знаем, что внутрисемейные отношения полны сюрпризов. Но герои этой статьи знают все о том, как сделать своих тещ и свекровей популярными на весь интернет.

«Свекровь вручила мне подарок с толстенным намеком. Открыла его, и что я вижу...»

«Когда твоя непревзойденная свекровь приносит спасительный пакетик с пирожными и забирает к себе внучку на целый день»

«Обожаю получать такие приободряющие сообщения»

«Недавно несколько иронично сказала в интервью: „Если вы знаете хорошего медицинского работника, пошлите ему цветы“. Сегодня получила от свекрови вот это»

«Бывшая свекровь: „Как там ее? Ну эта, твоя мама, Света? Как не Света?“

Нынешняя:»

«Мама мужа сделала для нас эту версию „Монополии“ по миру Гарри Поттера»

«Вы можете считать себя счастливым человеком, но отправляла ли вам свекровь посылку через океан с портретом сырка „Б.Ю. Александров“ собственного авторства?»

«Мама мужа накрыла этот стол для оленей, которые иногда заглядывают во двор, и это так мило!»

«Это одеяло для моих детей сделала свекровь! Полученные очки и время прохождения — это даты их рождения»

«Каждый год в годовщину нашей свадьбы мама мужа дарит мне подарок на День невестки — праздник, который она придумала, чтобы отметить, что я стала членом семьи»

«Отвезла продукты свекрови в другой город, а она дала мне с собой этот шикарный пирог!»

«Вместо мужа случайно отправила это свекрови»

У свекровей всегда свои планы

«Теща связала моему сыну этот шедевр на Рождество!»

«Когда выложила фотку кота в инстаграме — и тут пишет свекровь...»

«Моя будущая теща подарила мне это на Рождество. Я в полном восторге! Тут даже есть карман»

«Всегда удивляюсь, когда смотрю на эти „портреты“ ныне покойных кошек, которые моя теща заказала у „художника“ из Германии»

«Когда свекровь ради тебя держит ухо востро»

Практически у каждого такое бывает