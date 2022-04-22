19 доказательств того, что старшее поколение легко даст фору молодежи

Услышав словосочетание «старшее поколение», многие люди сразу представляют спокойную жизнь, внуков и кресло-качалку. Активный отдых, креативность и крутой досуг — это скорее про молодежь.

Мы в AdMe.ru категорически не согласны с таким утверждением. Герои нашей сегодняшней подборки и на старости лет продолжают брать от жизни все, сохраняя оптимизм и чувство юмора.

«Моей маме 74»

С ней мог бы конкурировать только Чак Норрис. Да и то шансы не равны. © ***kingNoize / Pikabu



«Бабушка прислала нам детское боди. Это просто катастрофа!»

«Папа, я подтверждаю, что мама тебя любит! Еще недавно я видел ее сердце».

О — оптимизм

Знакомая рассказала. Ее маме 82 года. Пошла она с какой-то болячкой к участковому терапевту. Врач ей, очевидно, чтобы успокоить, предлагает прийти снова — лет через 20.

«А вы уверены, что я вас здесь застану?» — спросила бабуля. © Yuriy8 / Pikabu



«Бабушка связала дракона для моего брата»

«Подарила бабушке диадему на 90-летие, потому что она королева. Она не снимала ее весь вечер»

Настоящая любовь не имеет срока годности

Сегодня я пошла в магазин и увидела дедульку, который покупал косметику для своей жены. Это было так мило! У него была с собой маленькая бумажка, и он упорно искал нужный продукт. © blackstairs_liv / Twitter

«Бабуля присылает мне фрукты с тех пор, как узнала о моей беременности. На этой неделе — ананасы!»

Паузы — для слабаков

78-летний отец друга залпом посмотрел целый сезон сериала, потому что он не знал, что можно поставить его на паузу и досмотреть потом. Дедулю спасла внучка, которая приехала навестить его, а так он бы до сих смотрел этот сериал. © natachadiz / Twitter

«У бабули новые очки»

«Кукольный домик, который сделала для меня бабушка»

Общий дедушка

В детской больнице, где я работаю, поликлиника находится на первом этаже. Заведующий поликлиникой — бодрый улыбчивый 70-летний доктор, который целый день носится взад-вперед по этажу. Когда он видит в коридоре плачущего ребенка, подходит и говорит: «Что случилось? Кто тебя обидел? Я здесь дедом работаю, если кто обидит — сразу ко мне, я тебя буду от всех защищать». Срабатывает всегда. © booka82 / Pikabu

«Дед подкинул мне целую кучу мячей для гольфа»

«Обожаю бабулю — она готовит лучше всех в мире»

«С нами, бабками, по-другому нельзя»

Жена работает в банке. Сработала пожарная тревога. В этом случае сотрудникам необходимо проследить за тем, чтобы все клиенты вышли на улицу. Супруга подходит к копошившейся бабушке и торопит ее — необходимо покинуть здание. Бабушка ускоряется, идет вместе с ней и начинает диалог:

— Там бабка сидела в пятом окне, она девочке (сотруднице) полтора часа мозг выносила, наверное, это девочка сигнализацию включила!

— Да вы что! Нет, конечно, мы так не делаем.

— А зря. Я бы на вашем месте так и поступила, с нами, бабками, по-другому нельзя. © IlichPuk / Pikabu

Когда детишки захотели поиграть в туристов

Оставила как-то сына у бабушки. Прихожу на следующий день, а бабуля на всю ограду палатку растянула — и где нашла только. Главное, чтобы детки были довольны, говорит. По-моему, все получилось: ребятня весь день играла в туристов, и никто не топтал грядки с помидорами.

«Зацените кексики, которые приготовила моя бабушка»

Главное — понимать друг друга даже после долгих лет брака

Вспомнилась история. Дедушка у меня был хорошим адвокатом. Разговаривает он как-то с бабушкой. Она уже старенькая, спрашивает у него:

— Ваня, а как фамилия того адвоката?

— Какого? Яковлева?

— Ну да, Яковлева!

— Яковлев! © prepod2000 / Pikabu

«Моя бабушка в 80 лет нарисовала картину»

Хороший вкус — это навсегда