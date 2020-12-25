19 доказательств того, что русская душа загадочна и непредсказуема, и понять ее не каждому дано

Каждый народ уникален и полон загадок для других людей. В этом и прелесть нашего мира — в единстве многообразия. Поэтому часто, чтобы понять, что происходит, нужно почитать об этом, а потом, если есть возможность, побывать в самой стране и пообщаться с ее местными жителями.

Мы в AdMe.ru уверены, что и у вас найдется что добавить по теме, поэтому с нетерпением ждем ваших комментариев после прочтения статьи.

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